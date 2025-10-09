Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas iš naujo svarstys Nausėdos vetuotas politikų atsakomybę švelninančias BK pataisas

2025-10-09 11:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 11:02

Seimas iš naujo nutarė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos vetuotas prieštaringai vertinamas parlamentarų priimtas Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas.

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Seimas iš naujo nutarė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos vetuotas prieštaringai vertinamas parlamentarų priimtas Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas.

REKLAMA
1

Už tai ketvirtadienį balsavo 66 Seimo nariai. 39 parlamentarai palaikė prezidento siūlymą laikyti įstatymą nepriimtu.

Šalies vadovo grąžintą dokumentą dar svarstys parlamentinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK). Galutinai dėl jo Seimas ketina apsispręsti kitą savaitę, spalio 16 d. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamentarai neišgirdo opozicijos raginimų pritarti šalies vadovo siūlymui laikyti BK pataisas nepriimtomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Siūlau laikyti įstatymą nepriimtu, nes mažėja senatis, kiti terminai. Mažinama valstybės galimybė kovoti su korupcija, mažinama politikų ir valstybės tarnautojų atsakomybė“, – sakė Seimo narė, demokratė Agnė Širinskienė.

REKLAMA

Jo teigimu, priimant BK pataisas buvo pažeistos procedūros, nes balsavime dalyvavo ir kai kurie „čekutininkai“. Pasak A. Širinskienės, dėl netinkamos jų priėmimo tvarkos gali būti kreiptasi į Konstitucinį Teismą (KT). 

Pritarti šalies vadovo pozicijai siūlė ir konservatorė Agnė Bilotaitė. 

„Ta žinia, kurią siunčiame šiandien visuomenei,  yra labai svarbi. Ar mes norime sumažinti politikų atsakomybę, kad būtų jos išvengta? Man atrodo, kad mes nenorime tokios žinios. Tai labai svarbus vertybinis klausimas, kuris rodo, kur mes toliau einame“, – sakė A. Bilotaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, šalies vadovas grąžino įstatymo leidėjams pakartotinai svarstyti bausmes piktnaudžiaujantiems politikams švelninančias BK pataisas, siūlydamas šį dokumentą laikyti nepriimtu.

Pasirašytame dekrete G. Nausėda pabrėžė, kad BK pataisos priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių valstybės politinei sistemai, žmonių pasitikėjimui valdžios institucijomis ir kriminogeninei situacijai. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nebuvo įvertinta, ar atsakomybės už piktnaudžiavimą švelninimas nesudarys prielaidų per švelnių bausmių skyrimui, nepagrįstam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės taikymui, ar nekils neigiamų padarinių dėl sutrumpėjusių senaties, teistumo terminų, kokią įtaką šie pakeitimai turės Lietuvos Respublikos tarptautiniam įvaizdžiui ir kt.“ – nurodė Prezidentūra.

REKLAMA

Be kita ko, nebuvo įvertinta, anot G. Nausėdos, kokį poveikį įstatymas turės šiuo metu vykstantiems baudžiamiesiems procesams, kuriuose asmenys yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl galimai netinkamo savivaldybių tarybų narių lėšų naudojimo. 

Prezidentas neigiamai įvertino ir tai, kad piktnaudžiavimo nusikaltimo kategorijos pakeitimas iš sunkaus į apysunkį apribotų valstybės galimybes taikyti efektyvias piktnaudžiavimo išaiškinimo priemones. 

REKLAMA

Šalies vadovas pastebėjo, kad be Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą tokį nusikaltimą padariusių asmenų atžvilgiu.

Kaip ELTA jau skelbė, ketvirtadienį Seimas po svarstymo pritarė Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisoms, kurias priėmus kriminalinę žvalgybą būtų galima taikyti ir apysunkiems nusikaltimams.

Už šį projektą po svarstymo balsavo 90 Seimo narių, 2 buvo prieš, 6 susilaikė. Dokumento priėmimas planuojamas kitą savaitę. 

„Čekutininkų“ gyvenimą lengvinančias BK pataisas Seimas priėmė šių metų rugsėjo 23 d.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos Respublikos Seimas (nuotr. Elta)
Seimas imsis Nausėdos veto politikų atsakomybę švelninančioms BK pataisoms (1)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Gitanas Nausėda vetavo politikų atsakomybę švelninančias Baudžiamojo kodekso pataisas (7)
Prezidentūroje
„Prezidentūra save įsivarė į kampą“ – perspėja, kas gresia (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų