Lietuvoje viešintis Austrijos prezidentas susitiks su Nausėda

Susitikime Lietuvos ir Austrijos vadovai aptars dvišalį bendradarbiavimą, istorinės atminties, Europos saugumo ir paramos Ukrainai klausimus.
Tuo metu kartu su A. Van Der Bellenu atvykusi jo sutuoktinė Doris Schmidauer, lydima Dianos Nausėdienės, lankysis Ukrainos centre.
Austrijos pirmoji pora Vilniuje lankosi G. Nausėdos kvietimu.
ELTA primena, kad antrą šešerių metų Austrijos prezidento kadenciją A. Van Der Bellenas eina nuo 2023 metų sausio.
