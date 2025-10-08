Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje viešintis Austrijos prezidentas susitiks su Nausėda

2025-10-08 06:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 06:16

Antradienį į Lietuvą oficialaus vizito atvykęs Austrijos prezidentas Alexanderis Van Der Bellenas trečiadienį Vilniuje susitiks su valstybės vadovu Gitanu Nausėda.

Gitanas Nausėda

Susitikime Lietuvos ir Austrijos vadovai aptars dvišalį bendradarbiavimą, istorinės atminties, Europos saugumo ir paramos Ukrainai klausimus.

0

Susitikime Lietuvos ir Austrijos vadovai aptars dvišalį bendradarbiavimą, istorinės atminties, Europos saugumo ir paramos Ukrainai klausimus.

Tuo metu kartu su A. Van Der Bellenu atvykusi jo sutuoktinė Doris Schmidauer, lydima Dianos Nausėdienės, lankysis Ukrainos centre. 

Austrijos pirmoji pora Vilniuje lankosi G. Nausėdos kvietimu.

ELTA primena, kad antrą šešerių metų Austrijos prezidento kadenciją A. Van Der Bellenas eina nuo 2023 metų sausio.

