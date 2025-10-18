Į skandalus įsivėlęs Žemaitaitis neliūdi: masiškai plinta jo vaizdo įrašas iš vakarėlio

Jame politikas užfiksuotas linksmai šokantis prieš kameras. Delfi jis paaiškino, kodėl nusprendė paviešinti tokį įrašą.
Jis sakė: „Kaip ir įprasta, daugiau ar mažiau, žmonės, kurie nori gyventi tvarkingą, teisingą gyvenimą, visada randa progą pajudėti. Politikai čia – ne išimtis“.
Minėtam portalui R. Žemaitaitis pripažino, kad nors dauguma politikų vengia rodyti nerimtąją savo pusę, jam tai nėra problema.
„Politikai bijo, kad bus nufilmuoti, o tada kas nors įkels į socialinius tinklus ir teks aiškintis. Mane, kadangi daugiau ar mažiau atpažįsta, vis tiek nufilmuoja, įdeda į „Facebook“, ir tada prasideda. Tai jau geriau pačiam greičiau įkelti, nei laukti, kol kas nors tai padarys už mane“.
Vaizdo įrašas sulaukė 1,6 milijono peržiūrų.
Įsivėlė į skandalą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai politikas papuolė į nemalonumus, viešai pasisakęs apie Arūną Gelūną Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių.
Įraše feisbuke R. Žemaitaitis penktadienį spekuliavo A. Gelūno žydiška kilme ir kaltino jį perversmo valstybėje vykdymu. Tokį elgesį kiti politikai pasmerkė.
„Tai yra labai bjaurus, šlykštus antisemitinis išpuolis, kurio civilizuotoje valstybėje negalima ignoruoti. Tai negali tapti nauja norma, nors žmogui ir atrodo, kad jis yra valdžioje ir jam viskas galima“, – BNS penktadienį sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Pasisakymą apie A. Gelūną politikė pavadino antisemitiniu ir ragino valdančiuosius bei prezidentą Gitaną Nausėdą į jį reaguoti.
„Tai dar viena proga parodyti, kad yra kažkokios raudonos linijos, kad negalima skleisti neapykantos ir naudoti antisemitinės retorikos“, – teigė liberalų lyderė.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis „aušriečių“ lyderio pasisakymus lygino su laikotarpiu prieš Holokaustą nacių Vokietijoje.
„Jei pažiūrėtume į 1933 metų Vokietiją, prieš naciams perimant valdžią ir po to, tai buvo vienas naratyvas – valstybės priešas yra mistinis žydas, žydai organizuoja perversmą ir yra kalti dėl ekonominių ir visų kitų bėdų. Tai čia visiška analogija“, – BNS sakė S. Skvernelis.
Jis teigė neabejojantis, kad pareiškimus įvertins ir viešąją erdvę stebinti teisėsauga.
Konservatorių frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė BNS teigė, kad R. Žemaitaičio pareiškimus yra „dar vienas antivalstybinio veikimo įrodymas ir provokacija“.
„Kaltinti perversmo organizavimu ir tuo pačiu melagingai spekuliuoti asmens kilme yra ne tik išpuolis prieš Lietuvos kultūrai ir visuomenei nusipelniusį asmenį, bet tai ir tęstinė provokacija, siekianti kiršinti bei skaldyti visuomenę“, – sakė politikas.
„Tai tuo pačiu ir provokacija rytoj posėdžiausiantiems socialdemokratams, kurie svarstys tolesnio bendradarbiavimo su antivalstybine partija likimą. Socialdemokratų sprendimas toliau teisinti, dangstyti antisemitinius išpuolius, pasirenkant nenutraukti koalicijos su šia partija, reikš pasirinkimą legitimizuoti ir toleruoti šį apgailėtiną išpuolį tiek prieš A. Gelūną, tiek prieš žydus“, – pridūrė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.
Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.
Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!