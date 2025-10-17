Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Daina apie Viliją Blinkevičiūtę plinta žaibiškai: „Blink, makaronų nekabink“

2025-10-17 11:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 11:02

Po internete išplitusių komiškų dainų apie Gitaną Nausėdą ir Remigijų Žemaitaitį, kliuvo ir Vilijai Blinkevičiūtei. Apie ją sukurtoje dainoje – drąsūs žodžiai.

Vilija Blinkevičiūtė (muotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Po internete išplitusių komiškų dainų apie Gitaną Nausėdą ir Remigijų Žemaitaitį, kliuvo ir Vilijai Blinkevičiūtei. Apie ją sukurtoje dainoje – drąsūs žodžiai.

17

Dainos kūrėja Kristina Skokova ja pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalijo daina

Prie įrašo autorė negailėjo aštrių žodžių: 

„Blink, makaronų nekabink.

Mūsų su Justu III bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Kur Vilija“.

Paskutinė daina iš serijos. Skiriama žymiausiai melagei Lietuvoje. Atiduodam duoklę socbebrų partijos veidui, vedusiam juos į šviesų rytojų. Deja, į tamsų rytojų mums. Žadėjusią prisiimti atsakomybę, eiti Premjerės pareigas, nedirbti kartu su Nemuno dešra. Visus pažadus sulaužė. Dabar sėdi saugiai ir patogiai Briusely.

P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą.

P. P. S. Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.

Muzika ir aranžuotė: Justas Jasenka.

Tekstas: Kristina Skokova.

Foto: R. Danisevičius.

Nuoroda į video komentaruose. Dalinkitės drąsiai.“

Ne pirma daina apie politikus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tai nėra pirmoji daina, skirta pašiepti politikus. Neseniai Kristina socialiniuose tinkluose pasidalijo ir kūriniu apie G. Nausėdą, o kiek vėliau – apie R. Žemaitaitį.

Dainos apie prezidentą prieraše ji rašė: 

„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu bendras kūrinys-šedevras. Heavy Crown Gėda.

P. S. Pasileidus garsiai labai entuziastingai tvarkosi namai.

Foto J. Stacevičius / LRT.

Muzika ir aranžuotė: Justas Jasenka.

Tekstas: Kristina Skokova.“

O prie dainos apie R. Žemaitaitį:

„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Tai žemai puolė“

Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą!

Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.

P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą. Kaip sakoma – One Love.

P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste.“

f
f
2025-10-17 11:06
kaip visada-daugiau kvaila negu juokinga
Atsakyti
Vijolė
Vijolė
2025-10-17 11:14
Tik tiek ir sugebame - tyčiotis vieni iš kitų.
Atsakyti
jus verti
jus verti
2025-10-17 11:36
zymiai didesniu patyciu, uz tai, ka isrinkot i seima.
Atsakyti
