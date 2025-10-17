Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Naglis Bierancas – atvirai apie gyvenime nematytą tėtį: „Nežinau, ar jis gyvas“

Žinomą šokėją, choreografą ir vieną ryškiausių Lietuvos socialinių tinklų veidų Naglį Bierancą užaugino mama. Interviu vyras atsivėrė apie tai, kokie jo ir tėčio santykiai bei kaip jis apie tai jaučiasi.

Naglis Bierancas

Žinomą šokėją, choreografą ir vieną ryškiausių Lietuvos socialinių tinklų veidų Naglį Bierancą užaugino mama. Interviu vyras atsivėrė apie tai, kokie jo ir tėčio santykiai bei kaip jis apie tai jaučiasi.

4

LRT radijo laidoje jis sakė, kad  buvo įprasta augti su mama, o susimąstymas apie tėtį atėjo tik vėliau.

Niekada nematė tėvo

N. Bierancas atskleidė, kad jokio ryšio su tėvu neturi – net nėra jo matęs. Anot jo, nei jis, nei tėvas susisiekti nebandė.

„Niekada nebandė, biologinis tėtis niekada su manimi nesusisiekė, nors ir aš niekada nebandžiau. Gal seniau labiau norėjau jį pamatyti, nors ir dabar man būtų įdomu – o gal turiu netikrų brolių ar seserų, nežinau, ar jis gyvas“, – atviravo vyras.

Nepaisant to, laidos švečias bando nesmerkti tokių poelgių. Pasak Naglio, nuoskaudos dėl jo nejaučia.

„Man nesinori aiškintis ar peikti, aš stengiuosi jį suprasti. Buvo jauni žmonės – gal jis išsigando atsakomybės, pabėgo. Tokie dalykai gali atsitikti bet kam. Nenešioju nuoskaudos, nes jo net neprisimenu, jis nepaliko manęs vaikystėje ar paauglystėje – jo nebuvo, man buvo įprasta, kad mūsų šeima yra mama ir aš“, – sakė jis.

matosi
matosi
2025-10-17 10:31
kad tėvo neturėjo...
