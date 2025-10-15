Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Apgautas Žemaitaitis atskleidė, ką darys su „mulkio“ apdovanojimu: „Pyktis juos valdo“

2025-10-15 19:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 19:50

Savaitgalį „Youtube“ kanalo „Nešvankiai“ kūrėjai pasidalino vaizdo įrašu, kuriame jie apgavo „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį. Jie jį pasikvietė sudalyvauti netikroje laidoje. Galiausiai Seimo nariui buvo įteiktas ir „mulkio“ apdovanojimas. Politikas atskleidė, ką ketina su juo daryti.

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. YouTube)
7

Savaitgalį „Youtube“ kanalo „Nešvankiai“ kūrėjai pasidalino vaizdo įrašu, kuriame jie apgavo „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį. Jie jį pasikvietė sudalyvauti netikroje laidoje. Galiausiai Seimo nariui buvo įteiktas ir „mulkio“ apdovanojimas. Politikas atskleidė, ką ketina su juo daryti.

REKLAMA
3

Socialiniuose tinkluose spalio 12 d. išplito žinia, kad dar kartą buvo apgautas R. Žemaitaitis, kuris sutiko sudalyvauti netikroje neva LRT organizuotoje laidoje, o filmuota medžiaga galiausiai buvo pasidalinta „Youtube“ platformoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis dar kartą liko apgautas

Įraše jis gavo ir „mulkio“ apdovanojimą.

Atskleidė, ką darys su apdovanojimu

Delfi R. Žemaitaitis papasakojo, ką ketina daryti su gauta statulėle.

REKLAMA
REKLAMA

Jis sakė, kad jos išmesti neketina:

„Taip, negalima atsikratyti. Vienareikšmiškai jis turi būti, privalo būti. Žmonės darė, žmonės stengėsi, jie galvojo, kaip čia jį apgauti – pavyks, nepavyks. Jie galvojo su planu ir schema, tada pasakojo visiems draugams. Jie linkėjo bloga sau patiems, nes pyktis juos valdo, o ne mus. Čia yra didžiausia bausmė tiems, kurie nori blogo kitiems“.

REKLAMA

Apgavo Žemaitaitį

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad minėtas politikas buvo apgautas kanalo „Nešvankiai“ kūrėjų.

„Pakvietėme Remigijų Žemaitaitį į netikrą laidą ir nufilmavome labai nekokybišką interviu. Laiške nurodėme, kad ji bus transliuojama per „LRT Kultūrą“, nors toks kanalas šiuo metu iš viso neegzistuoja. Tačiau tai nesutrukdė gauti teigiamo Seimo nario atsakymo ir jo atvykimo į laidą“, – rašoma prie pasidalinto įrašo.

REKLAMA
REKLAMA

Kanalo kūrėjai pakvietė R. Žemaitaitį susitikti interviu, kurį davė neegzisutojančiai laidai bei gavo apdovanojimą.

R. Žemaitaitis vaizdo įrašė susitiko su netikru žurnalistu, kuriam atsakinėjo į įvairius klausimus apie vaikystę, galiausiai prie jo priėjo netikra gerbėja, kuri teigė, kad už jį balsavo. 

Vaizdo įraše prie R. Žemaitaičio taip pat priėjo ir kanalo kūrėjas, kuris apsimetė benamiu, jo paprašė pinigų. Tačiau šis atsisakė tai padaryti.

„Jeigu duosiu, mane iš karto apkaltins papirkinėjimu“, – atsakė R. Žemaitaitis.

Interviu kulminacija tapo apdovanojimas – statulėlė. 

„Meninio Ugdymo, Lietuvos Kultūros Iniciatyvos Skatinimo apdovanojimas“, – rašoma ant apdovanojimo.

Interviu žiūrėkite čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis
Perspėja Ruginienę ir Nausėdą dėl pavojaus: „Visi žetonai sukrito Žemaitaičiui“ (168)
SEL apie protestą (nuotr. facebook.com)
„Nemuno aušros“ reitingai kyla – pranoko demokratus: „Dramose Žemaitaitis ir jo partija jaučiasi puikiai“ (53)
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)
Naujausi reitingai po Vyriausybės suirutės: „Nemuno aušrai“ pavyko išlošti iš politinio chaoso? (95)
Andrius Tapinas (nuotr. BFL / A. Ufartas)
Tapinas prakalbo apie įvykius Kultūros ministerijoje: „Šitas dalykas daug rimtesnis“ (327)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų