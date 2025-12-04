 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė Ruginienė: nepaisant sunkumų, atsistatydinti neketinu

2025-12-04 12:04 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 12:04

Nors 20-osios Vyriausybės darbo pradžioje netrūko skandalų, o pastaruoju metu Ministrų kabinetui tenka spręsti krizę su Baltarusija, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė nežada atsistatydinti. Socialdemokratė tvirtina, kad nepaisant sunkumų atsakingai tęs darbus.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Laukiate?“ – Pakruojyje, žurnalistų paklausta, ar nežada atsistatydinti, sureagavo I. Ruginienė.

„Kokia aš būčiau premjerė, jeigu susidūrusi su pirmais sunkumais iš karto bėgčiau į krūmus ir uždaryčiau duris? Tai, kad ir kaip būtų sunku, šitas pareigas priėmiau atsakingai ir dirbsiu, negailėdama jėgų, kad Lietuva jaustųsi saugiai“, – pažymėjo ji.

ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimui patvirtinus socialdemokratės I. Ruginienės Vyriausybės programą, prisiekė bei oficialiai darbą pradėjo naujasis Ministrų kabinetas.

Nuo 20-osios Vyriausybės priesaikos jau pasikeitė du ministrai – savaitę kultūros ministro poste dirbusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių pakeitė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu į kivirčus su Vyriausybės vadove įsivėlusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę lapkritį pakeitė socialdemokratas Robertas Kaunas.

