Saulius Skvernelis apie balionų krizę Vilniuje: „Tai turbūt reikia stengtis Palangos oro uostą vystyti“

Tikisi, kad balionų problemą išspręs amerikiečiai, dėl to I. Ruginienė pagalbos prašo D. Trumpo pasiuntinio. Opozicija kritikuoja tokią jos poziciją ir jau atvirai kalba, kad premjerės pareigos I. Ruginienei per sunkios.
Premjerė, kaip ir dažniausiai – su šypsena veide. Nors ateina pas opozicines frakcijas kalbėti ne tokia linksma tema – apie Baltarusijos krizę. Premjerė gavo velnių, ir su kaupu.
„Jūs su šia krize, su hibridine ataka, jau susiduriate beveik 2 mėnesius. Norėtųsi išgirsti ir jūsų vertinimą, ir kaip jums atrodo, kaip sekasi susidoroti“, – kalba liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Režimas yra pažeminęs Lietuvą ir tai, iš tikrųjų, ne paskutinėje vietoje turėtų būti klausimas, kaip į tai atsakyti ir kaip turime reaguoti“, – pritaria konservatorių frakcijos narys Mindaugas Lingė.
„Taip, mes turime planą, ir trumpalaikį, ir ilgalaikį. Per tuos du mėnesius atsiranda vis naujų patirčių ir tas planas koreguojamas“, – atšauna I. Ruginienė.
I. Ruginienė sako, kad pareigūnai kovoja su kontrabandininkais, diplomatiniame fronte kaimynai ir kitos šalys su mumis solidarizuojasi. Bet faktas lieka faktu – vilkikai Baltarusijoje vis dar įstrigę, o balionai vis dar stabdo Vilniaus oro uosto darbą. Ruginienė sako, kad naktinius skrydžius siūloma perkelti iš Vilniaus į Kauną.
Tikisi amerikiečių pagalbos
Į Minską, vesti savų derybų, turi vykti Donaldo Trumpo pasiuntinys. I Ruginienė leidžia suprasti, kad į jį deda nemažas viltis ir tikisi, kad jis padės išspręsti ir mūsų problemą, nes pati ryžtingų veiksmų dėl nacionalinių sankcijų nesiima.
„Sprendimą koordinuojame su amerikiečiais. Šiandien su amerikiečiais kalbėsiu, ir specialiuoju pasiuntiniu, jis irgi atvyks čia, į Lietuvą. Reikės ir uždarysime sieną. Bet supraskite, kad kiekvieną veiksmą turime ir su strateginiais partneriais derinti“, – sako Ministrė Pirmininkė.
Nors amerikiečių pagalbos prašome jau kuris laikas, Gitanas Nausėda buvo pasakęs, kad jie siuntė žinią A. Lukašenkai, net buvo atšaukę derybinį susitikimą.
„Lukašenka tikrai į amerikiečių žodžius nenusispjauna ir tą mes matome, ir dėl to dar svarbiau su amerikiečiais turėti glaudesnį kontaktą“, – tikina Vyriausybės vadovė.
Prie balionų skrydžių teks priprasti
Premjerė sako, kad žmonėms teks priprasti prie skraidančių balionų ir stringančio oro uosto darbo. Anot jos, balionai skrido ir skris, ir yra pasitelktos pajėgos, kad rastų sprendimus.
„Man atrodo yra tiesiog kapituliacija. Tai yra pasakymas ir mūsų besiklausančiam, vienaip ar kitaip, priešiškam režimui, kad Lietuva kapituliuoja, galvoja apie tai, kad reikia trauktis ir jokio plano neturi“, – kalba V. Čmilytė-Nielsen.
„Valstybė bejėgė – traukiamės šiandien į Kauną, tai sekantis forpostas yra Kaune. Bet matėme, kad balionai ir iki Kauno nuskrido, jeigu norės. O panašu, kad norės. Tai turbūt reikia stengtis Palangos oro uostą vystyti, nes greičiausiai teks po tokių neveiklumų atsitraukti ir į Palangą“, – spėja Saulius Skvernelis.
Premjerė nesupranta ir kas nutiko, kai baltarusiai apkaltino Lietuvą, jog iš mūsų pusės į jų teritoriją įskrido bepilotis.
„Faktą žinau, bet tai tikrai nei čia Lietuva prie ko, nei mes turime kažkokias sąsajas su tuo“, – teigia I. Ruginienė.
Prezidento patarėjas pareiškė, kad reikia tyrimo, galbūt droną į Baltarusiją pasiuntė Lietuvoje gyvenantys baltarusių aktyvistai. Bet premjerė negali atsakyti ir ar reikia tyrimo, nors A. Lukašenkos atstovai jau bando gąsdinti, kad gali imtis visokių atsako priemonių.
Svarstomas premjerės tinkamumas
I. Ruginienę išklausiusi opozicija jau svarsto, ar A. Lukašenka kartu su balionais neišskraidins I. Ruginienės iš premjerės posto.
„Tai yra silpniausia Vyriausybė, tą mes patys sakėme, tą turbūt ir stebintys politinį lauką ekspertai sako, ir krizės akivaizdoje visos tos silpnybės tik dar labiau išryškėja“, – komentuoja M. Lingė.
„Aš nematau tokios rizikos tikrai, įvairių krizių būta bet kurioje Vyriausybėje, ir žingsnis po žingsnio, žinant, ką reikia daryti, koordinuojant veiksmus, įveikiama bet kokia krizė“, – kalba Ministrė Pirmininkė.
Bet ką reikia daryti, I. Ruginienė penktadienį tarsis su ta pačia opozicija, kviečia juos į susitikimą. Nors anksčiau tą pačią opoziciją, dėl sakomos kritikos, I. Ruginienė buvo pavadinusi sofos ekspertais.
