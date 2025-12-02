„Vienintelė reali viltis“ – mato tik 1 išeitį, kaip nugalėti oro balionus

Antradienį su premjere I. Ruginiene susitiko opozicinių TS-LKD, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų nariai.
M. Lingė teigė, kad valstybė neturi aiškaus veiksmų plano, nes premjerės žadėtos priemonės – balionų numušimas ir sienų uždarymas – realiai nevykdomos arba vykdomos netinkamai.
„Pirmiausia, turi būti aiškus valstybės planas, ką ji ketina daryti.
Premjerė buvo paskelbusi, kad bus imamasi dviejų pagrindinių veiksmų – balionų numušinėjimo ir sienų uždarymo, tačiau matome, kad nei vienas iš jų nėra tinkamai įgyvendinamas: vienur bandymai stringa, kitur – apskritai nebestengiamasi realizuoti pirminio sumanymo“, – sakė Seimo anrys.
Anot jo, esminės priemonės, kurios turėtų būti vykdomos nuosekliai, kartu ieškant ir nacionalinių sankcijų sprendimų, įskaitant su Baltarusija susijusius ekonominius klausimus – nuo areštuoto Lietuvos turto iki per Lietuvą keliaujančių baltarusiškų siuntų bei svarbių žaliavų srautų.
Lingė: svarbiausia, kad sprendimų būtų laikomasi
Pasak M. Lingės, sprendimų priėmimas ir jų laikymasis yra svarbu, tačiau dalies priemonių atsisakymas, Vyriausybės darbas ir kai kurių ministrų pozicija kelia abejonių dėl jos gebėjimo adekvačiai vertinti situaciją.
„Svarbiausia, kad sprendimai būtų priimami ir jų būtų laikomasi. Tačiau dalies priemonių buvo atsitraukta, o Lietuva dėl to patyrė reputacinį smūgį. Tokios situacijos kelia įspūdį, kad dingsta bendras problemos matymas ir išryškėja tam tikras neapdairumas.
Tai verčia abejoti, ar Vyriausybė adekvačiai vertina padėtį, juolab kai kai kurie ministrai kalba apie tai, jog tapo situacijos įkaitais – tai visuomenei tikrai nekelia pasitikėjimo“, – įvertino politikas.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas S. Skvernelis sakė, kad situacija nėra valdoma, aiškaus plano nėra, o premjerės bandymai kovoti su kontrabanda susiduria su prieštaringomis nuomonėmis ir vien tik tokia kova problemos neišsprendžia.
„Pirmiausia, šiandien būtina pripažinti, kad situacija nėra valdoma ir sprendimų vis dar nėra.
Nors premjerė teigia suprantanti, jog tai nėra paprasta kontrabanda, o kontrabanda pasinaudojama hibridinei atakai, jos aplinkoje esama daug kitaip manančių.
Akivaizdu, kad nėra ir aiškaus plano – bandoma kovoti „visais frontais“, tačiau vien kovos su kontrabanda šios problemos neišspręs“, – komentavo jis.
Trūksta aiškių veiksmų iš Vyriausybės
S. Skvernelio manymu, trūksta aiškaus matymo, veiksmų, o kartais pasigirstantys pasiūlymai, pavyzdžiui, perkelti oro uostą iš Vilniaus į Kauną, kelia įspūdį, kad nesugebama apsaugoti šalies ir nėra konkrečių sprendimų.
Pasak jo, politinės derybos su Baltarusija būtų Lietuvos kapituliacija, todėl kol kas vienintelė reali trumpalaikė viltis – kad Jungtinės Amerikos Valstijos darytų tikrą spaudimą Baltarusijai.
„Svarstant apie politines derybas, jos, mano manymu, būtų Lietuvos kapituliacija, tačiau kol kas nematome aiškaus alternatyvaus kelio.
Galimas lūžis galėtų įvykti tik tuo atveju, jei realų spaudimą Baltarusijai darytų Jungtinės Amerikos Valstijos. Iš pateiktos informacijos matyti, kad dedama daug pastangų, tačiau rezultatų kol kas nėra, todėl JAV spaudimas atrodo vienintelė reali viltis trumpuoju laikotarpiu“, – dalijosi jis.
Abu politikai sureagavo į sankcijų paketo naudą
Premjerė teigė, kad dėl kontrabandinių balionių grėsmės bus kreiptasi į Europos Komisiją dėl galimo sankcijų paketo Baltarusijai sudarymo.
M. Lingė atviravo, kad Europos Komisijos sankcijos būtų veiksmingos, tačiau dėl jų ilgai trunkačio proceso būtinas spartus reagavimas, ypač didėjant hibridinių atakų grėsmei strategiškai svarbiems Europos objektams.
„Tokios priemonės kaip Europos Komisijos sankcijų paketas būtų naudingos, nes sankcijos yra veiksmingas instrumentas, net jeigu kartais bandoma sumenkinti jų reikšmę.
Vis dėlto sankcijų procesai trunka ilgai, todėl būtinas pagreitintas reagavimas, ypač kai matome, jog hibridinės atakos intensyvėja ir strategiškai svarbūs objektai Europoje yra taikomi“, – kalbėjo jis.
Pasak TS-LKD frakcijos nario, kyla abejonių dėl prezidento ir Vyriausybės gebėjimo adekvačiai reaguoti, nes iniciatyvos su partneriais imtasi per vėlai, o informacijos trūkumas ir vėluojantis reagavimas mažina pasitikėjimą sprendimų priėmėjais.
„Kyla klausimų ir dėl prezidento vaidmens – kodėl iniciatyvos su partneriais kituose Europos sostinėse imtasi tik dabar, nors prezidentas tiesiogiai atsakingas už užsienio politiką ir dalyvauja Europos Vadovų Tarybos darbe.
Be to, pasitikėjimą menkina ir informacijos stoka: kai Lietuvos diplomatams jau tenka aiškintis dėl incidentų, o premjerė kitą dieną apie tai dar nežino, kyla abejonių, ar sprendimus priimantys asmenys iš tiesų pajėgūs adekvačiai reaguoti į situaciją“, – pasisakė Seimo narys.
S. Skvernelis sureagavo, kad, nors Europos Komisijos sankcijų paketas būtų naudingas, jo įgyvendinimas gali užtrukti, gali prireikti nacionalinių sankcijų. Koalicijos partnerių nevienoda pozicija, anot jo, dėl derybų su Baltarusija dar labiau apsunkina situaciją.
„Kalbant apie sankcijas, Europos Komisijos paketas tikrai padėtų – dėl to abejonių nėra. Tačiau procesai gali užtrukti, o gali tekti imtis ir nacionalinių sankcijų Seimo lygmeniu.
Didžiausia problema ta, kad koalicijos partneriai neturi vieningos pozicijos: kai kurie jų pasisako už politines derybas su Baltarusija. Todėl net ir sankcijų paketo priėmimas šiuo metu atrodo neapibrėžtas ir neaiškus“, – teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas.
Ruginienė: „Supraskite, kad balionai skrido ir skirs“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pasak premjerės I. Ruginienė, svarbu suprasti, kad šie kontrabandines cigaretes gabenantys balionai skrido ir toliau skris į šalies oro erdvę.
„Jie ir skris. Jūs supraskite, kad balionai skrido ir skirs. Ir mes darome viską, kad turėtume tinkamą atsaką tuos balionus stabdyti. Ir yra eilė mūsų veiksmų tą padaryti“, – antradienį, po susitikimo su opozicinėmis Seimo frakcijomis, parlamente žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Sienos atidarymas parodė, kad tai yra hibridinė ataka“.
Reaguojant į kontrabandinių balionų antplūdžius, Vyriausybė buvo nutarusi mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Tačiau vėliau šį sprendimą atšaukė anksčiau laiko.
I. Ruginienės teigimu, matant, jog ir atidarius sieną balionai į šalį toliau plūsta, tampa akivaizdu, kad tai yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.
„Šiandien matome, kad tam tikri dalykai veikia – turime naujus algoritmus. Šiandien teisėsaugos institucijos tikrai demonstruoja fantastišką rezultatą ir tikiuosi, kad tai nenutrūks ir demonstruos ir toliau. Sienų atidarymas parodė aiškų, realų vaizdą, kad tai yra hibridinė ataka. Nes matome, kad vežėjai užstrigę“, – dėstė ministrė pirmininkė.
