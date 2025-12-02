Ruginienė neatmeta sienos uždarymo, derins veiksmus su JAV

„Reikės, ir uždarysime sieną, bet supraskite, kad kiekvieną veiksmą turime derinti su strateginiais partneriais. Šiandien turėsiu labai svarbų skambutį, o po to susitikimą su amerikiečiais ir susiderinsime veiksmus“, – po susitikimo su opozicinėmis Seimo frakcijomis antradienį sakė I. Ruginienė.
„Šiandien matome, kad tam tikri dalykai veikia, turime naujus algoritmus, teisėsaugos institucijos tikrai demonstruoja fantastišką rezultatą, tikiuosi, kad tai nenutrūks ir demonstruos ir toliau“, – teigė Vyriausybės vadovė.
Pasak premjerės, pasienio punktų su Baltarusija atidarymas įrodė, kad leidžiami kontrabandiniai balionai yra Minsko režimo organizuojama hibridinė ataka.
„Dėl to ir mūsų veiksmų planas persitvarkė, šiandien ne tik su kaimyninėmis šalimis kalbame apie jungtinius veiksmus, kad tai hibridinė ataka. Ne tik su Europos Komisija dėl platesnio sankcijų paketo, bet taip pat ir su amerikiečiais“, – sakė I. Ruginienė.
Ministrė pirmininkė tvirtino antradienį ketinanti kalbėtis su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Cole (Džonu Koulu).
„Tas kontaktas yra ne pirmas, ačiū mūsų partneriams Amerikoje, kurie padėjo pačioje pradžioje krizės, matėme pozityvius ženklus iš Baltarusijos pusės, bet dabar reikia didesnio įsitraukimo ir kartu suplanuoti tam tikrus dalykus“, – teigė I. Ruginienė.
„(Aliaksandras – BNS) Lukašenka tikrai nenusispjauna į amerikiečių žodžius, ką mes matome, dėl to dar svarbiau su amerikiečiais turėti glaudesnį ryšį“, – sakė ji.
Premjerė apie kovą su kontrabandiniais balionais: turime ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą
Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad Vyriausybė turi ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais, trikdančiais civilinę aviaciją.
Tačiau ji pabrėžia negalinti apie visas priemones kalbėti viešai.
„Turime ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą, jis nuolat koreguojamas“, – antradienį per susitikimą su opozicinėmis Seimo frakcijomis sakė Vyriausybės vadovė.
Socialdemokratės teigimu, nuolat vyksta Nacionalinio saugumo komisijos posėdžiai, kur aptariamos šios priemonės.
„Mums pavyksta pagal galimybės susitvarkyti“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, Susisiekimo ministerija pasiūlė oro vežėjams naktinius reisus perkelti į Kauną. Nors jiems pateikta tam tikrų nuolaidų, pasak premjerės, aviakompanijos kol kas atsisako šių pasiūlymų.
Tarp daromų darbų Vyriausybės vadovė minėjo ir Seimui pateiktus įstatymų projektus, kuriais griežtinama atsakomybė už kontrabandą.
Pasak jos, svarstoma už kontrabandą numatyti tik baudžiamąją atsakomybę, tokiose bylose visuomet vertinti įtariamųjų šeimos turtą, suteikti teisę Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai veikti kaip policijos rinktinės „Aras“ padaliniui.
„Norime nustatyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija turėtų prieigą prie informacijos apie Lietuvos mokesčių mokėtojų užsienyje turimą turtą ir gaunamas pajamas“, – teigė I. Ruginienė.
Anot jos, su telekomunikacijų operatoriais kalbama apie SIM kortelių ribojimą.
„Kalbame apie tai, kad duomenys, kuriuos valdo operatoriai, galėtų būti realiu laiku pasidalijami su teisėsaugos institucijomis. Tada dar lengviau galima būtų numatyti ir analizuoti tam tikrus dalykus. Šitas irgi jau kalbama ir dėliojama. Tam reikės vėlgi teisėkūros pakeitimų, įstatymų pakeitimų. Tai vėl ateis į Seimą ir vėl prašysiu jūsų įsitraukimo ir patirties dėliojant tam tikrus veiksmus“, – kalbėjo premjerė.
Jos duomenimis, kiekvieną naktį pasienyje budi jungtinės mobilios grupės.
„Šį savaitgalį dar labiau praplėsime. Prie mobilių grupių ne tik Karo policija, bet kariuomenė ir savanoriai prisijungia“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Anot jos, per savaitę nuo lapkričio 24 dienos patikrinta 3,5 tūkst. automobilių, 4,5 tūkst. žmonių, surašyti 53 protokolai, perimta 14 balionų ir 30 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
„Vien per praeitą naktį iki 10 tūkstančių buvo perimta (pakelių cigarečių – BNS)“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, matant tokius skaičius, negalima sutikti, jog nedaroma nieko ar veiksmai neduoda rezultatų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.