TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė kalbėsis su JAV pasiuntiniu dėl Baltarusijos balionų ir įstrigusių vežėjų

2025-12-02 11:38 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 11:38

Iš Baltarusijos į Lietuvą toliau plūstant oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, premjerė Inga Ruginienė antradienį žada susitikti su į Baltarusiją vykti planuojančiu Jungtinių Amerikos Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Johnu Cole. 

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Iš Baltarusijos į Lietuvą toliau plūstant oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, premjerė Inga Ruginienė antradienį žada susitikti su į Baltarusiją vykti planuojančiu Jungtinių Amerikos Valstijų specialiuoju pasiuntiniu Johnu Cole. 

2

„Šiandien turiu pokalbį su JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Cole. Kadangi jis ruošiasi važiuoti į Baltarusiją, tai šiandien mes turėsime pokalbį apie įvairius klausimus.Tai specifiškai yra susiję su su padėtimi ne tik su balionais, bet ir su įstrigusiais vežėjais“, – antradienį vykusiame opozicinių frakcijų posėdyje kalbėjo ministrė pirmininkė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta antradienį Vyriausybės vadovė susitiko su opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių dmeokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijomis aptarti Minsko sukeltos krizės ir galimų tolimesnių Ministrų kabineto veiksmų. 

ELTA primena, kad dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.

Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo.  

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

