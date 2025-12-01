Tapinas kirto apie valdžios bejėgiškumą dėl oro balionų: „Atskriskit, kai išgersim kavos“

A. Tapinas įraše taip pat sarkastiškai siūlo uždaryti Vilniaus oro uostą ir informuoti pasaulį, kad Lietuva „nedirba“, kol politikai ras realius sprendimus.
„7500 įtūžusių žmonių, nukreiptų į Rygą, Varšuvą, Kauną, po keturias valandas įkalintų lėktuvuose. Tiksliau – dar 7500 žmonių.
„Mes galėjome tik bejėgiškai stebėti“, – sako „Oro navigacijos“ vadovas. Matydamas tokią bejėgystę bulbafiureris turėtų duoti įsakymą kas dieną leisti tuos balionus. Nes gali.Šiandien skaitau, kad premjerė Ruginienė imasi beprecedenčio ryžto žingsnio.
Cituoju: „Kviesiu pozicijos ir opozicijos frakcijų atstovus, lyderius rinktis čia puodeliui kavos.“
Čia jau game changeris. Premjerė sutinka būti kritikuojama, bet pabrėžia, kad kartu su kritika turi būti teikiami ir konkretūs siūlymai.
Šitą galėtų įgarsinti kiekvieno įstrigusio ir nukreipto lėktuvo įgula – „mieli keleiviai, teikite konkrečius pasiūlymus, nurodyti ėjimo kryptį nėra konkretus pasiūlymas. Linkime malonaus laukime mūsų lėktuvo salone“.
Verslas jau teikia idėjas, bet jas užtruks įgyvendinti.Ir tikrai matant tą bejėgystę ir apatiją, kuri ištiko ir vyriausiąjį valstybės ginkluotųjų vadą, tai konkretus siūlymas prašosi tik vienas – uždaryti Vilniaus oro uostą, nebesiutinti žmonių ir išsiųsti visiems turistams ir investuotojams SMS žinutę – „Lietuva dabar nedirba.
Atskriskit, kai išgersim kavos ir išsirinksim kitus“, – rašė jis.
Sekmadienį ir vėl sustojo Vilniaus oro uosto veikla
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį vakare dėl kontrabandinių balionų grėsmės sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas pirmadienio rytą jį atnaujino.
„Oro erdvės ribojimai panaikinti 5 valandą. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas beveik vienuolika valandų – nuo 18.09 val. sekmadienį.
Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, dešimt nukreiptų, o devyni pavėlinti.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius LRT radijui sakė, jog per uždarymo laiką fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.
„Iš viso buvo apie 60 balionų, apie 40 balionų buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose. Jie nuolat buvo leidžiami, kariuomenė nuolat mums pranešinėdavo apie vis naujas žinias. Ir jie skirtinguose aukščiuose, keli grupėmis praktiškai užtverdavo kelią į Vilniaus oro uostą“, – teigė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.