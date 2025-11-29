 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po balionų antplūdžio – NKVC žinia: šiąnakt buvo cinizmo viršūnė

2025-11-29 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 08:39

Pastarąją parą Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokie tyčiniai Minsko veiksmai yra cinizmo viršūnė.

Vilmantas Vitkauskas (nuotr. Elta)

1

„Galime konstatuoti, kad šiąnakt buvo cinizmo viršūnė. Mes pradėjo vakar vakare nuo beveik 19 val. vakaro stebėti pirmus meteorologinių balionų paleidimus ir tas tęsėsi iki 6.30 val. ryto – tai labai ilgas laiko tarpas, tokio niekada nesame turėję. Dabar skaičiuojame per 60 žymų, skaičius gali būti ir didesnis, kai viską susumuosime“, – LRT radijui šeštadienį komentavo V. Vitkauskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak NKVC vadovo, kontrabandiniai balionai tyčia buvo leidžiami į pavojingas aviacijai zonas. 

„Kryptis ir periodiškumas, kuris buvo fiksuotas šiąnakt buvo unikalus tuo, kad buvo kas pusvalandį (balionai – ELTA) leidžiami į tą vietą, kur yra labai pavojinga mūsų skrydžiams. Matome tyčinį veikimą“, – sakė NKVC vadovas. 

„Pirmasis fiksavimas vakar apie 19 val. buvo ties Druskininkais ir ši kryptis nėra pavojinga, bet toliau matėme, kad geografija pasikeitė, pakrypo į vakarus nuo Druskininkų ir ties Šalčininkais. Tai buvo tos vietos, kurios kėlė didžiausią nerimą, nes tie balionai artėjo link Vilniaus oro uosto kontroliuojamos zonos, kuri yra labai pavojinga mūsų orlaiviams“, – LRT radijui teigė V. Vitkauskas. 

Kaip skelbta, penktadienio vėlų vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas šeštadienį vėl buvo atnaujintas. 

Iš pradžių buvo skelbta, kad oro erdvės ribojimai įvedami iki šeštadienio 02.15 val. nakties, vėliau šis laikas buvo pratęstas kelis kartus. 

ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.

Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.    

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

