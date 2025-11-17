„Žmonės savo planų neatsisako“ – balionai nestabdo: kelionių agentūros fiksuoja net 15 proc. daugiau užklausų

Kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius dalijosi žinia, kad pastaruoju metu dažniausi klausimai apie keliones būna susiję su tuo, ar jos išvis įvyks, ar vėluos bei kaip planuotis atostogas.
Daugiausia žmonių užklausų buvo sulaukta būtent lapkričio pirmomis ir spalio mėnesių paskutinėmis dienomis.
Tai, anot jo, nutiko dėl suaktyvėjusių kontrabandinių balionų atskridimo. Daug kas tuo metu teiravosi, ar skrydžiai įvyks, ar jiems važiuoti į oro uostą ir t.t.
Ar žmonės vengia kelionių dėl kontrabandinių balionų?
Kol kas nėra ženklų, kad žmonės mažiau domėtųsi kelionėmis dėl skrydžių stabdymo. Priešingai – susidomėjimas, pasirodo, net didėja.
„Žinoma, mes negalėjome pateikti jokio aiškaus atsakymo [red. pastaba – kai skrydžius sustabdė kontrabandiniai balionai], nes viskas nutinka staiga, dažniausiai vakarais ar naktimis.
Nors sekėme informaciją, nepastebėjome, kad susidomėjimas kelionėmis būtų sumažėjęs.
Tikėtina, periodas dar per trumpas tokioms išvadoms. Aš drįsčiau teigti, kad kelionių susidomėjimas pastaruoju metu tik auga“, – kalbėjo jis.
Specialisto teigimu, šių metų spalį, kai kontrabandinių balionų aktyvumas buvo itin didelis, kelionių agentūra sulaukė 15 proc. daugiau užklausų nei praėjusiais metais. Tiesa, žmonės ir toliau planuoja atostogas.
„Jokio sumažėjimo nepastebėjome. Žmonės savo planų neatsisako – sprendimo, vykti ar nevykti atostogų, jie tikrai nenukelia.
Klausimų tik padaugėjo, bet atsakymų į daugelį jų mes neturime“, – įvardijo pašnekovas.
Tendencija: domėjimasis skrydžiais užsienio oro uostuose
Pašnekovo pasiteiravus, jei vėliau pasitaikytų daugiau incidentų su skrydžių atšaukimais, R. Makalius nemano, kad tai paveiktų kelionių paklausą.
Jis mato kitą tendenciją – vis daugiau žmonių domisi kelionėmis iš kaimyninės šalies Lenkijos, Varšuvos oro uosto: „Sunku pasakyti, ar keliautojai domisi papildomais klausimais dėl baimės, kad oro erdvė bus uždaryta, ar dėl to, kad kainos ten šiuo metu palankesnės.
Aš labiau linkęs manyti, kad dėl kainų“, – įvertino pašnekovas.
Taip pat, kelionių organizatoriaus teigimu, daugėja užklausų dėl skrydžių iš Kauno ir Palangos, nes daugiau kelionių vykdoma iš šių oro uostų.
Yra ir lietuvių, kuriems patogiau vykti iš Rygos, iš kur taip pat padaugėjo poilsinių krypčių skrydžių.
R. Širvydo-Makaliaus liudijimu, nors kelionių situacija dar nesikeičia, turizmo darbuotojams ji sukelia stresą ir nemalonius santykius su klientais.
Jie tikisi, kad problema su kontrabandiniais balionais ir oro uostų uždarymais bus iki galo išspręsta.
„Didelių pokyčių kol kas nematyti. Žinoma, mums, turizmo atstovams ir darbuotojams, tai reiškia bemieges naktis, o santykiai su klientais tikrai nepagerėja, nors nei mes, nei jie dėl situacijos nekalti.
Tačiau vis tiek visi ieško, kur „išsilieti“. Situacija nemaloni, todėl labai tikimės, kad ji greitai išsispręs“, – komentavo jis.
Kai kurie keliautojai jaučia ir nerimą
Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė teigė, kad dėl pastarųjų savaičių incidentų keliautojai jaučia nerimą, tačiau dauguma reaguoja ramiai ir supratingai.
Ši kelionių organizacija yra sulaukusi tik pavienių keliautojų klausimų dėl jau užsakytų skrydžių – ar jie nebus atšaukti, kas nutiktų, jei grįžimo metu oro erdvė vėl būtų uždaryta.
Tiesa, anot „Tez Tour“ atstovės, pastebėta sumažėjusio naujų kelionių užsakymų skaičiaus – kelionės planuojamos įprastai.
Pasak I. Aukštuolytės, keliauti su kelionių organizatoriais yra ramiau, nes tokių netikėtų situacijų metu keleiviais yra pasirūpinama.
Kitaip nei skrendant su reguliariosiomis avialinijomis, „Tez Tour“ įsipareigoja nuskraidinti keleivį bet kokiu atveju.
Jei skrydis dėl force majeure [red. pastaba – nepaprastos aplinkybės] yra nukeliamas, jis vis tiek įvykdomas vėliau – kai tik šios aplinkybės išnyksta.
Tai reiškia, kad keliautojai gali jaustis užtikrintai: kelionė įvyks, net jei prireiks papildomo laiko.
Taip pat ji atkreipė dėmesį, kad keliaujant su Lietuvos vežėjais skrydžių vėlavimo grėsmė yra žymiai mažesnė, lyginant su ne Lietuvoje registruotais vežėjais, kurie dažnai vykdo naktinius skrydžius.
Mažesnės kelionių kainos, pasitaikančios šaltuoju metų laiku
Lapkritį kelionės, anot I. Aukštuolytės, pinga dėl sezoniškumo, tačiau žmonių susidomėjimas kelionėmis nemažėja – priešingai, jie aktyviai naudojasi išpardavimais ir net planuoja keliones iki 2026 metų.
„Mažesnes kainas lapkritį lemia sezoniškumas. Pasibaigus moksleivių atostogoms, prasideda vadinamasis žemo sezono laikotarpis (angl. low season), todėl šiuo metu rinkoje daugiau pasiūlymų patraukliomis kainomis, pasitaiko ir paskutinės minutės kelionių.
Susidomėjimas kelionėmis nemažėja <...>, didelė dalis lietuvių jau planuoja ir 2026-ųjų keliones, dažniausiai jie renkasi Turkijos, Graikijos, Egipto kurortus“, – rašė ji.
