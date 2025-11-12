Pateikė siūlymus Lietuvai, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais ir dronais: kreipės 35 įmonės

Ji prieš dvi savaites platino kvietimą įmonėms teikti pasiūlymą. Geriausias idėjas pateikusiems verslams žadama padalinti 1 mln. eurų.
„Vos per parą paskelbusi kvietimą, o per dvi savaites sulaukusi 35 paraiškų – Lietuva dar kartą įrodė, kad net ir būdama maža šalis turi didžiulį technologinį potencialą“, – pranešime spaudai sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Pasak jo, verslas siūlo labai skirtingus, bet viena kitą papildančius sprendimus, todėl kitame etape ministerija stengsis juos sujungti – suburti įmones į konsorciumus ir išgryninti vieną veikiančią sistemą, kuri realiai prisidėtų prie oro erdvės apsaugos.
Anot ministerijos, verslo pasiūlytos idėjos apima penkias pagrindines technologijų vystymo kryptis – objektų ore aptikimą ir stebėseną, atpažinimą, neutralizavimą.
Pasak jos, siūlomos technologijos leistų ir prognozuoti objektų ore skrydžių trajektorijas, taip pat užtikrintų, jog numušto baliono krovinys saugiai nusileistų ant žemės.
Ministerija teigia, kad pasiūlytos neutralizavimo technologijos apima mechanines gaudykles, tinklų paleidimo modulius, lazerines sistemas bei dronų interceptorines platformas.
„Dauguma sprendimų orientuoti į kontrabandinius balionus, tačiau nemaža dalis apima ir dronų neutralizavimą bei mišrias hibridines grėsmes“, – sakė ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
Iš gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.
Pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos. Vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
Vyriausybė priemonės paskatinti verslui teikti idėjas ėmėsi reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.