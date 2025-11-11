Baltarusijai dar kartą pareikštas protestas dėl hibridinių atakų

Anot pranešimo, Baltarusijos ambasados atstovas iškviestas į URM po lapkričio 8 ir 10 dienomis registruotų oro erdvės pažeidimų, kai nelegalūs oro balionai iš Baltarusijos vėl sukėlė grėsmę civilinei aviacijai ir viešajam saugumui.
URM priminė Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui, kad kartojantis Lietuvos valstybės sienos pažeidimams iš Baltarusijos teritorijos, Lietuva pasilieka teisę pratęsti Vyriausybės spalio pabaigoje įvestus Lietuvos ir Baltarusijos sienos kirtimo ribojimus ilgesniam terminui arba imtis papildomų priemonių.
Taip pat pareikalauta, kad Baltarusija nedelsdama imtųsi priemonių užkirsti kelią tokioms hibridinėms atakoms, vykdomoms iš jos teritorijos.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
