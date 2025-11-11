Seimas imasi siūlymo dėl ribojimų iš Baltarusijos įvežant degalus vilkikų bakuose

Šiam Finansų ministerijos siūlymui antradienį pirmu balsavimu pritarta Seime – už buvo 78 ir susilaikė 7 parlamentarai.
Anot Finansų ministerijos, dabar Vyriausybė gali nustatyti be importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir muitų komercinių transporto priemonių standartiniuose bakuose galimo įvežti kuro kiekį iš trečiųjų valstybių, pavyzdžiui, Rusijos ar Baltarusijos.
Visgi apribojimai šiuo metu nėra nustatyti, o tam, kad jie būtų taikomi visų importo mokesčių atžvilgiu vienodai, siūloma riboti lengvatas ir tam keisti Akcizų įstatymą.
Ministerijos teigimu, padažnėjo piktnaudžiavimo atvejų, kai į šalį įvežami degalai yra nupilami, dėl to Lietuvos biudžetas netenka milijoninių pajamų.
Skaičiuojama, kad, jeigu iš vienos krovininės transporto priemonės vidutiniškai neteisėtai būtų nupilama 500 litrų variklių degalų, per parą gali būti nupilama apie 100 tūkst. litrų dyzelino.
Dėl to valstybė per mėnesį gali prarasti iki 2,2 mln. eurų pajamų iš mokesčių, o per metus – iki 26,5 mln. eurų.
Vidutiniškai importo mokesčiai (muitai, akcizai, PVM) už 1 tūkst. litrų dyzelino sudaro 736 eurus.
Anot ministerijos, panašūs ribojimai nustatyti ir kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, kurios turi sieną su Rusija ir Baltarusija.
Lenkijoje leidžiama įvežti iki 600 litrų, Latvijoje – iki 200 litrų, o Suomijoje – iki 400 litrų kuro krovininių transporto priemonių degalų bakuose be importo mokesčių.