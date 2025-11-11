 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų

2025-11-11 15:52 / šaltinis: BNS
2025-11-11 15:52

Seimas imasi svarstyti siūlymą atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie paramą.

VMI. ELTA / Žygimantas Gedvila

Seimas imasi svarstyti siūlymą atsisakyti reikalavimo įmonėms ar organizacijoms, gaunančios ir teikiančioms labdarą, Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikti mėnesio ataskaitas apie paramą.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė Vyriausybės teiktoms Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms, 75 Seimo nariams balsavus už bei dar dviem susilaikius. Toliau jos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete.

REKLAMA

„Tikslas yra sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų“, – pristatydamas siūlymą Seimo posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą  paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.

VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų