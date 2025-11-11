Seimas spręs, ar leisti labdaros teikėjams ir gavėjams neteikti VMI mėnesio ataskaitų

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė Vyriausybės teiktoms Labdaros ir paramos įstatymo pataisoms, 75 Seimo nariams balsavus už bei dar dviem susilaikius. Toliau jos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete.
„Tikslas yra sumažinti administracinę naštą ir atsisakyti perteklinių nuostatų“, – pristatydamas siūlymą Seimo posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.
VMI skaičiavimais, atsisakius šio perteklinio reikalavimo administracinė našta verslui sumažėtų apie 49,6 tūkst. eurų.
Dabar paramos teikėjai privalo pateikti VMI mėnesio ir metinę ataskaitas apie suteiktą ir gautą paramą. Mėnesio ataskaita būtina, kai vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma tais metais viršija 15 tūkst. eurų.
VMI kasmet atlieka paramos teikimo ir panaudojimo rizikos vertinimą, o tam naudojamos metinės ataskaitos.
