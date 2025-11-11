 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seime skinasi kelią pataisos dėl vėjo ir saulės parkų vystytojų įmokų bendruomenėms

2025-11-11 13:42 / šaltinis: BNS
2025-11-11 13:42

Seime skinasi kelią siūlymas atleisti nedidelių saulės, vėjo ar hibridinių parkų plėtotojus nuo vadinamosios gamybos įmokos, kurias jie moka aplink parkus gyvenančioms bendruomenėms. 

Plūduriuojantis vėjo jėgainių parkas Norvegijoje (nuotr. SCANPIX)

Seime skinasi kelią siūlymas atleisti nedidelių saulės, vėjo ar hibridinių parkų plėtotojus nuo vadinamosios gamybos įmokos, kurias jie moka aplink parkus gyvenančioms bendruomenėms. 

0

Be to, siūloma, kad lėšos būtų išmokamos 1,5 kilometro spinduliu aplink elektrinę gyvenantiems žmonėms ar bendruomenėms, o ne 5 kilometrų, kaip yra dabar.

Seimas po svarstymo antradienį 73 balsais pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams, dėl kurių elektros gamintojai neprivalėtų mokėti gamybos įmokos, jei elektrinės galia siekia iki 100 kilovatų (kW).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad priėmus pakeitimus bus surenkama daugiau įmokų, todėl didės parama gyventojams ir bendruomenių organizacijoms.

„Šiuo metu dėl didelio atstumo, didelio gyventojų skaičiaus vienam gyventojui tenkanti gamybos įmokų suma gali būti 1 centas. Tai, akivaizdu, neužtikrina pačios gamybos įmokos tikslo. Jeigu tai yra, tarkime, vėjo elektrinė 4,5 megavato ir iki šiol pagal dabartinę tvarką gyventojas galėjo gauti, tarkime, du eurus, tai pagal šiuos pakeitimus jisai gautų 80 ir 100 eurų“, – Seimo pranešime cituojamas Ž. Vaičiūnas. 

Nustatoma ir išimtis – gamintojai nemokės įmokos, jeigu ji bus iki 100 eurų, o jei iki 1 tūkst. eurų, visa suma bus skiriama bendruomenės organizacijai.

Įstatymo pataisos, jei Seimas jas priims, įsigalios nuo 2026 metų sausio 1 dienos. 

Gamybos įmokos lėšos būtų paskirstomos taip pat, kaip iki šiol: 15 proc. – namų ūkiams, 85 proc. – bendruomenių organizacijoms.

