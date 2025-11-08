Stončaitis: kitąmet kanceliarijos biudžetui trūksta 11,5 mln. eurų

„Tie poreikiai, atrodytų, nėra tokie maži, tačiau jie, supraskime, susiformavo per ilgus metus, galbūt ne iki galo įvertinant ir ne iki galo pasveriant siūlymų tolygumą“, – BNS sakė A. Stončaitis.
Kancleris prašymą didinti Seimo biudžetą pristatė visiems parlamentiniams komitetams.
Anot jo, papildomas finansavimas būtinas keturiems prioritetams – kanceliarijos darbuotojų atlyginimams kelti, pasirengimui pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, Seimo rūmų remontui ir informacinėms technologijoms atnaujinti.
A. Stončaičio teigimu, Seimo kanceliarijos darbuotojų atlyginimai yra mažiausi, lyginant su dirbančiaisiais Prezidentūros ir Vyriausybės kanceliarijose.
„Pagal šitą (Valstybės kontrolės – BNS) ataskaitą, Seimo kanceliarijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis yra 30 proc. mažesnis negu Vyriausybės kanceliarijos ir 17 proc. mažesnis negu Prezidento kanceliarijos“, – sakė jis.
„Manau, kad valstybiniu požiūriu tai ne visiškai yra teisinga“, – pabrėžė kancleris.
Jo duomenimis, norint nors 10 proc. padidinti algas kanceliarijos darbuotojams per metus papildomai reikėtų 1,6 mln. eurų. Dabar kitų metų biudžeto projekte tam numatyta pridėti 1,1 mln. eurų.
„Seimo kanceliarija yra (...) pakankamai patraukli darbo vieta. Naujausi konkursai, kuriuos skelbėme, surinko po 30, 32 kandidatus į vieną vietą. (...) tačiau turime padėtį, kad nei pirmos, nei antros vietos laimėtojai su mumis darbo sutarčių nepasirašė. Ir nepasirašė dėl atlyginimo dydžio“, – tvirtino A. Stončaitis.
Anot jo, papildomų išlaidų pareikalaus ir Seime jau svarstomas projektas Energetikos ir darnios plėtros komisiją pertvarkyti į komitetą. Tam reikės įkurti komiteto biurą su padėjėjų ir patarėjų etatais.
Pasirengimui pirmininkauti ES kitiems metams Seimas papildomai prašo 781 tūkst. eurų.
Pasak kanclerio, reikės priimti daug delegacijų iš užsienio, taip pat kelti tarnautojų kvalifikaciją, patiems vykti į dabar pirmininkaujančias šalis, organizuoti renginius Lietuvoje.
A. Stončaitis pabrėžė, kad būtinas ir Seimo rūmų remontas, mat daug metų daryti tik kosmetiniai patvarkymai.
„Jau paterliot, patepliot tikrai negalime, turėtume eit prie kompleksinių pasiūlymų, kaip jie turėtų atrodyti, kaip turėtų rekonstruotis“, – sakė jis.
Kancleris atkreipė dėmesį, kad parlamento rūmai iš dalies reprezentuoja ir pačią valstybę.
Rūmų fasado ir vidaus remontui, dalies Seimo viešbučių butų remontams prašoma skirti 4,6 mln. eurų.
Pasak A. Stončaičio, poreikių jau neatliepia ir pasenusios parlamento informacinės technologijos.
„Mes valdome pagrindinę teisėkūros informacinę ir vienintelę valstybės sistemą, TARS ir TAIS. Tai senos sistemos, neatliepia visų valstybės poreikių. (...) Antras dalykas – Seimo posėdžių sistema. (...) tikrai netoleruotina, kad ir jūs patys turėjote kažkada nutraukt Seimo posėdį paprasčiausiai dėl tų techninių gedimų. Ir vėl, stebuklų nėra, reikia investicijų į tą dalį“, – sakė A. Stončaitis.
Jo teigimu, pakeisti Seimo salės informacinėms sistemoms iš viso reikia apie 6 mln. eurų, tačiau projektą ketinama įgyvendinti etapais, todėl suma būtų išskaidyta per laiką.
Šiemet Seimo kanceliarijos biudžetas siekia 55,3 mln. eurų, kitąmet suplanuoti 55 mln. eurų.
Vyriausybės kanceliarijos biudžetas 2026 metais turėtų siekti 23,1 mln. eurų, šiemet jis sudaro kiek daugiau nei 22,8 mln. eurų, Prezidentūros – atitinkamai 10,1 mln. eurų ir beveik 9,1 mln. eurų.
