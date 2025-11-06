 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Komitetas siūlo tobulinti pataisą dėl balsavimo nuo 16 metų: įspėja apie galimą Konstitucijos pažeidimą

2025-11-06 13:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 13:36

Šią vasarą Seimui pateiktą Konstitucijos pataisą, siūlančią leisti vietos savivaldos rinkimuose balsuoti 16-mečiams, parlamentinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) siūlys tobulinti. 

Balsavimo pradžia Seimo antrajame ture (nuotr. Roberto Riabovo)

Ketvirtadienį surengtuose klausymuose TTK pirmininko pavaduotojas, liberalas Vitalijus Gailius sakė, kad projekto autoriai turėtų atsižvelgti į kritiškas Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas. 

„Ignoruoti teisininkų išvadas būtų sudėtinga, turėtų būti kitokia Konstitucijos pataisų redakcija“, – sakė V. Gailius. 

Teisės departamento vyresnioji patarėja Viktorija Staugaitytė abejoja, ar priėmus pasiūlytus pakeitimus nebūtų pažeista Konstitucija.

Pasak jos, Konstitucija neturi būti keičiama, jeigu tai teisiškai nėra būtina. 

„Siūlymas keisti Konstituciją neatitinka Konstitucijos stabilumo imperatyvo, nes teisinio būtinumo suteikti teisę savivaldybių ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų nėra“, – sakė V. Staugaitytė.  

Pasak jos, siekis sudaryti sąlygas jaunuoliams anksčiau įsitraukti į politinius procesus, Teisės departamento nuomone, nėra konstituciškai reikšmingas tikslas, kuris pagrįstų būtinumą keisti Konstituciją.

Lietuvoje pilnametystės amžius yra 18 metų. Atsižvelgiant į tai, anot V. Staugaitytės, diskutuotina, ar suteikiant teisę nepilnamečiams dalyvauti savivaldos rinkimuose nebūtų pažeista Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų darna.

Klausymuose dalyvavusi Teisingumo ministerijai atstovaujanti Mėta Matuzevičienė sakė, kad nustačius skirtingą balsavimo amžiaus cenzą, būtų „iškreipta Konstitucijos nuostatų ir vertybių darna“. 

Konstitucijos pataisų iniciatorius, socialdemokratas Tomas Martinaitis tvirtino, kad jų priėmimas stiprintų demokratiją, skatintų pilietiškumą. Išklausęs teisininkų pastabas, jis žadėjo projektą tobulinti. 

Kaip ELTA jau skelbė, šių metų birželio 26 d.  Seimas nutarė pradėti svarstyti Konstitucijos pataisą, siūlančią vietos savivaldos rinkimuose leisti balsuoti 16-mečiams.

Ši Seimo nario socialdemokrato T. Martinaičio pateikta iniciatyva sulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo. Ją parėmė 78 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 8 parlamentarai susilaikė. 

Pasak T. Martinaičio, leidus savivaldos rinkimuose balsuoti 16žmečiams, jauni žmonės labiau domėsis, kas atstovaus jų interesus. 

Balsavimas nuo 16 metų yra įtvirtintas Austrijoje, Maltoje, Belgijoje, Estijoje, kai kuriuose Vokietijos regionuose. Graikijoje balsavimo teisę turi 17 metų sulaukę asmenys.

Šiuo metu Konstitucijoje įtvirtinta, kad rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.

