  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozas Olekas tikisi, kad kultūros ministro paieškų procesas ilgai nebetruks

2025-11-03 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 09:03

Kultūros ministerijai vis dar esant be vadovo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad ministro paieškų procesas ilgai nebetruks. Anot jo, šiuo metu formuojama politinė ministerijos komanda, o specialiosioms tarnyboms jau yra išsiųsti prašymai pateikti tam tikrą informaciją.

Juozas Olekas (nuotr. stop kadras)

Kultūros ministerijai vis dar esant be vadovo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad ministro paieškų procesas ilgai nebetruks. Anot jo, šiuo metu formuojama politinė ministerijos komanda, o specialiosioms tarnyboms jau yra išsiųsti prašymai pateikti tam tikrą informaciją.

0

„Yra tam tikras procesas, yra paryškintų nuomonių, norų dėl kultūros ministro. Mano žiniomis, yra formuojama visa komanda, yra pateikti prašymai dėl informacijos pateikimo iš specialiųjų tarnybų. Manau, kad čia neturėtų labai ilgai užtrukti“, – pirmadienį LRT radijui sakė J. Olekas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas taip pat pakartojo premjerės Ingos Ruginienės ne kartą išsakytus žodžius, kad būtent ji ieško tinkamo kandidato į kultūros ministrus.

Kaip jau buvo skelbta, protestuojanti kultūros bendruomenė kritikuoja valdančiųjų sprendimą pirmiau formuoti politinę ministerijos komandą, o ne paskirti tai galintį daryti ministrą. Tačiau Seimo pirmininkas teigia manąs, jog dėl formuojamos komandos yra tariamasi ir su kandidatais į kultūros ministrus.

„Galbūt ir aš neturiu visos informacijos, bet, matyt, pasitariama su galimais kandidatais ar galimu kandidatu į ministrus“, – kalbėjo jis.

„Galų gale šiek tiek užtruko paties ministro paskyrimas, tai būtų gerai, kad tas procesas būtų lengvesnis dabartinei pavaduojančiai laikinajai ministrei R. Popovienei, kad galėtų dar žmonės prisidėti, kurie turi patirties kultūros srityje“, – apibendrino J. Olekas.

ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija priklauso socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP), o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“. Į šias pareigas paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius, poste išbuvęs kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje. Reikalaujama, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.

