Įsigaliojo teisės aktų pakeitimai dėl palankesnių sąlygų gynybos pramonės plėtrai

Seimo pranešime rašoma, jog pakeisti Gynybos ir saugumo pramonės, Investicijų, Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Elektroninių ryšių įstatymai ir Administracinių nusižengimų kodeksas.
Skelbiama, jog nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtinta, kad projektams, kuriems yra suteikiamas gynybos ir saugumo pramonės produktų gamybos vystymo statusas, bus taikomos supaprastintos administracinės procedūros.
Pagal naują reglamentavimą, šis statusas projektui bus suteikiamas, jei bus tenkinamos visos numatytos sąlygos. Sprendimas dėl gamybos projekto statuso suteikimo galios 5 metus nuo sprendimo priėmimo dienos.
Tokį statusą atitinkančių projektų vystytojai galės pasinaudoti skatinimo priemonėmis: sutrumpinti žemės sklypo suformavimo procedūras, atsisakyti statybos leidimų, suteikti leidimą naudoti ir laikyti radijo ryšio slopinimo ir perėmimo įrenginius įgyvendinant projektus bei kitas priemones.
