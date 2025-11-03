 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įsigaliojo teisės aktų pakeitimai dėl palankesnių sąlygų gynybos pramonės plėtrai

2025-11-03 15:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 15:29

Nuo lapkričio įsigaliojo Seimo priimti teisės aktų pakeitimai, kuriais sudarytos palankesnės sąlygos gynybos ir saugumo pramonės vystymui Lietuvoje

Seimo rūmai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Nuo lapkričio įsigaliojo Seimo priimti teisės aktų pakeitimai, kuriais sudarytos palankesnės sąlygos gynybos ir saugumo pramonės vystymui Lietuvoje

0

Seimo pranešime rašoma, jog pakeisti Gynybos ir saugumo pramonės, Investicijų, Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Elektroninių ryšių įstatymai ir Administracinių nusižengimų kodeksas.

Skelbiama, jog nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtinta, kad projektams, kuriems yra suteikiamas gynybos ir saugumo pramonės produktų gamybos vystymo statusas, bus taikomos supaprastintos administracinės procedūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal naują reglamentavimą, šis statusas projektui bus suteikiamas, jei bus tenkinamos visos numatytos sąlygos. Sprendimas dėl gamybos projekto statuso suteikimo galios 5 metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

Tokį statusą atitinkančių projektų vystytojai galės pasinaudoti skatinimo priemonėmis: sutrumpinti žemės sklypo suformavimo procedūras, atsisakyti statybos leidimų, suteikti leidimą naudoti ir laikyti radijo ryšio slopinimo ir perėmimo įrenginius įgyvendinant projektus bei kitas priemones.

