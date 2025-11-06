Seimo nariai siūlo parduoti valstybinę žemę: iš 2 mlrd. eurų pelno – milijonai gynybai ir žemės ūkiui

Pagal registruotą siūlymą, parduodant tokius žemės ūkio paskirties sklypus, per trejus metus biudžeto pajamos išaugtų apie 2 mlrd. eurų.
Iš jų apie 0,4 mlrd. eurų (20 proc.) siūloma skirti svarbiems žemės ūkio sektoriaus projektams finansuoti, didžiąją dalį – apie 1,6 mlrd. eurų arba 80 proc. – pervesti į pernai Seimo patvirtintą Gynybos fondą.
Tokį siūlymą pateikė opozicinėms Seimo frakcijoms priklausantys parlamentarai Kazys Starkevičius, Kęstutis Mažeika, Viktoras Pranckietis bei Viktoras Fiodorovas.
Valstybės biudžeto projekte ŽŪM asignavimams kitąmet numatyta 1,081 mlrd. eurų – 142,3 mln. eurų arba 11,6 proc. mažiau nei šiemet.Tuo metu Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) planuojama skirti 29,37 mln. eurų – 1,787 mln. eurų arba 5,7 proc. mažesnę sumą.
Pasak Seimo narių, šių lėšų nepakanka, ypač turint omenyje tai, kad žemės ūkio ir maisto sektorius siekiama pripažinti svarbiais nacionaliniam saugumui.
Anot jų, vien kitąmet biudžete žemės ūkiui iš viso trūksta 179,3 mln. eurų.
„(Numatytas biudžetas – ELTA) akivaizdžiai rodo, kad strateginis žemės ūkio sektorius paliekamas gyventi iš pažadų, o ne iš jiems reikiamo dydžio finansavimo“, – teigia siūlymą registravę parlamentarai.
Tam siūloma ŽŪM asignavimus kitiems metams didinti 142 mln. eurų, 2027 m. – 135 mln. eurų, 2028 m. – 170 mln. eurų.
ELTA primena, kad šiuo metu Seimo komitetai svarsto ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Iš šių asignavimų Valstybės gynybos fondo pajamos kitais metais sieks 700,3 mln. eurų.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.