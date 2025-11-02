 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasakė, kiek Seimo narių ketina pasitraukti iš II pensijų pakopos

2025-11-02 22:24
šaltinis: BNS
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 22:24

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nuo kitų metų gyventojams leidus pasitraukti iš antrosios pakopos pensijų fondų, tai ketina padaryti apie penktadalis dabar kaupiančių parlamentarų, sekmadienį pranešė LRT „Panorama“.

0

Visuomeninio transliuotojo žurnalistų surinktais duomenims, šiuo metu antrojoje pakopoje kaupia 87 iš 141 Seimo narių, o likusi dalis niekada nesinaudojo šiuo instrumentu arba pasitraukė iš kaupimo anksčiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš 87 dar kaupiančių parlamentarų 18 arba kiek per 20 proc. nurodė pasitrauksiantys iš antrosios pakopos, 30 dar nepriėmė sprendimo, 29 žada kaupti toliau, o dešimt neatsakė.

„Tikrai atsisėsiu ir labai atsakingai įsivertinsiu, ir tada nuspręsiu“, – LRT sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė socialdemokratė Jūratė Zailskienė.

Jos partijos kolega Ruslanas Baranovas sakė paliksiantis antrąją pensijų pakopą, nes yra finansinių instrumentų, kuriuose grąža didesnė.

„Investuosiu į laikinus finansinius instrumentus, kurie nei senatvei, nei dabartinėms reikmėms, tiesiog didesnei grąžai“, – teigė politikas.

Tuo metu opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sakė kaupianti antrojoje pakopoje ir norinti tai daryti toliau, nepaisant to, kad „priimti sprendimai, kurie iš esmės mėgina griauti tą sistemą“.

Antrąją pakopą kritiškai įvertino kitos opozicinės partijos – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis, tiesiai neatsakęs, kad iš šio kaupimo trauksis

„Dar viena reforma, tiesiog ji kelia nepasitikėjimą pačia pensijų kaupimo sistema, ir sprendimą aš jau viduje esu priėmęs“, – sakė demokratų lyderis.

BNS rašė, kad nuo 2026-ųjų gyventojai galės iš pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas, ar ilgesniam laikotarpiui sustabdyti įmokas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad įsigaliojus šiems pakeitimams iš antros pakopos kaupimo pasitrauks apie 60 proc. žmonių, kuriems iki pensijos liko 4–5 metai, o per dvejus metus pasitraukusiųjų iš viso gali būti apie 40 procentų.

Balandį tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozavo, kad iš kaupimo pasitrauks apie 20 proc. žmonių, tuo metu J. Zailskienė yra minėjusi apie 40 procentų.

Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.

indeliai.lt

