Žino ne visi: štai kada visų pensijai skirtų pinigų negausite

Seimas priėmus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtus įstatymus, atsivėrė ir diskusijos, kiek gi gyventojų galiausiai nustos kaupti pinigus II pensijų pakopoje ir atsiims sukauptus pinigus.
Tačiau specialistai atkreipia dėmesį, kad net ir jei nuspręsite atsiimti savo pinigus, gali būti, kad jais reikės dalintis. Ir ne tik su „Sodra“.
Kada pensijai pinigais teks pasidalyti
Naujienų portalui tv3.lt SADM atstovai anks2iau komentavo, kad turto dalybos skyrybų atveju (įskaitant ir pensijų fonde esančias lėšas) vyksta pagal Civilinį kodeksą.
„Tai nėra Pensijų kaupimo įstatymo reguliavimo dalykas. Kiekvienu konkrečiu atveju dėl turto padalijimo susitaria santuoką nutraukiantys asmenys arba sprendimus dėl turto padalijimo priima teismai“, – tąkart buvo sakoma atsiųstame komentare.
Advokatų bendrijos „Cobalt“ vadovaujanti teisininkė Renata Cibulskienė naujienų portalui tv3.lt taip pat yra komentavusi, kad jeigu privatus pensijų fondas yra sukauptas iš bendrų sutuoktinių lėšų, skyrybų atveju kitas sutuoktinis gali reikalauti, kad jam būtų pripažinta teisė į pusę šio pensijos fonde esančio turto.
„Teismai vadovaujasi šia taisykle ir pripažįsta pensijos fondus sutuoktinių bendru ir dalintinu turtu.
Tačiau kadangi įstatymas nenurodo, kaip konkrečiai padalyti pensijos fondus, kyla įvairių diskusijų. Mat šalys santuokos nutraukimo metu įprastai negali gauti pensijos fonde sukauptų lėšų.
Be to, nėra galimybės pensijų fondą padalyti natūra, pavyzdžiui, priteisiant po atitinkamą pensijų fondo vienetų skaičių abiems sutuoktiniams“, – anksčiau kalbėjo pašnekovė R. Cibulskienė.
Pasak advokatės, II pakopos turto dalijimo atveju (kitaip nei III pakopoje) paskirstoma tik tai, kas yra sukaupta iš paties sutuoktinio lėšų.
Tuo metu iš „Sodros“ ar valstybės biudžeto lėšų už asmenį pervedama papildoma pensijų įmoka nėra įtraukiama į turto dalijimą.
„Be to, privatus pensijos fondas dalijamas tik tuomet, kai lėšos yra sukauptos santuokos metu ir iš bendrų sutuoktinių lėšų.
<...>Sutuoktiniai taip pat gali būti sudarę vedybų sutartį, kurioje numatyta, kad pensijų fondai yra asmeninė sutuoktinių nuosavybė ir santuokos nutraukimo metu nedalijami“, – tąkart aiškino advokatė.
Tuo metu advokatė Gintarė Bernotė anksčiau taip pat yra sakiusi, kad nors iš tiesų II pensijų pakopoje sukaupta turtą (santuokos metu) reikėtų padalyti.
Tačiau advokatė taip pat atkreipia dėmesį, kad išlieka neaišku, kaip tokios dalybos atrodytų praktiškai. Nes nuosekliai suformuotos teismų praktikos šiuo klausimu vis dar nėra.
„Manau, kad tokio turto dalybos būtų kur kas paprastesnės, jeigu asmuo nuspręstų atsisveikinti su II pakopos pensijų kaupimu ir atsiimtų sukauptas lėšas.
Tokiu atveju lėšas atgavus ir jau žinant bendrą galutinę sumą, kuri buvo sukaupta santuokoje, santuokos nutraukimo atveju būtų galima gautą sukauptų lėšų sumą padalinti, t.y. kitam sutuoktiniui būtų galima apskaičiuoti atitinkamą kompensaciją pinigais“, – kiek anksčiau svarstė teisės žinovė.
G. Bernotė svarsto, kad jei lėšų dalijimas skyrybų atveju kelia papildomų klausimų, turto apskritai nereikėtų dalyti.
„Mano nuomone, sukauptas pinigines lėšas reikėtų palikti kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe. Bent jau kol kas, kol bus daugiau aiškumo“, – kalbėjo pašnekovė.
G. Bernotė pasakoja, kad jau ir dabar sutuoktiniai po kilusių diskusijų dėl II pensijų pakopoje sukaupto turto dalybų griebiasi papildomų veiksmų.
„Kai kurie sutuoktiniai siekdami nutraukti santuoką bendru sutarimu, norėdami savotiškai „apsidrausti“ sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių įtraukia sąlygą, kad II ir III pensijų pakopoje sukauptas lėšas jie laiko kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe.
Taip yra daroma todėl, nes jeigu santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas bendras sutuoktinių turtas, vėliau buvę sutuoktiniai gali spręsti šį klausimą atnaujinant procesą santuokos nutraukimo byloje. Niekas nenori bylinėtis, visi nori teisinio aiškumo ir ramybės“, – pasakojo G. Bernotė.
SADM: iš antros pensijų kaupimo pakopos pasitrauks 60 proc. ikipensinio amžiaus žmonių
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) prognozuoja, kad nuo kitų metų žmonėms leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų tai padarys apie 60 proc. žmonių, kuriems iki pensijos liko 4-5 metai, o iš viso pasitraukusiųjų per dvejus metus gali būti apie 40 proc.
„Prognozuojama, kad 60 proc. priešpensinio amžiaus pensijų kaupimo dalyvių nutrauks pensijų kaupimą“, – nurodoma Seimo antradienį priimtame svarstyti kitų metų Pensijų anuitetų fondo biudžeto projekte.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad 2026–2027 metais antrąją pakopą turėtų palikti po maždaug 20 proc. kaupiančiųjų, kurių didžiąją dalį sudarys būtent ikipensinio amžiaus asmenys.
„Pagal mūsų prognozes planuojama, kad (...) kitais metais turėtų pasitraukti apie 20 proc., antrais metais (2027-aisiais – BNS) irgi apie 20 procentų. 60 proc. yra kalba apie vyresnius nei 60-ies metų“, – pristatydama anuitetų fondo biudžetą antradienį Seime sakė J. Zailskienė.
Taip ji kalbėjo sulaukusi parlamentarų pastabų dėl skirtingų jos ir premjerės Ingos Ruginienės anksčiau viešai išsakytų prognozių, kiek asmenų kitąmet galėtų pasitraukti iš kaupimo.
Dar balandį tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė prognozavo, kad iš kaupimo pasitrauks apie 20 proc. žmonių, tuo metu J. Zailskienė yra minėjusi apie 40 procentų.
„Jūs pati sakėte, kad 40 proc., Ruginienė – kad 20 procentų. Dabar spėjama, kad 60 procentų“, – Seimo posėdyje sakė liberalas Eugenijus Gentvilas.
„Šiaip planuojama apie 20 procentų (kasmet – BNS)“, – patikslino J. Zailskienė.
Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2026 metų projektą po pateikimo palaikė 87 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, o 12 susilaikė.
Projekte numatyta, kad fondo biudžeto įplaukos kitąmet sieks 10,72 mln. eurų, išlaidos – 10,62 mln. eurų.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,403 mln. gyventojų. o bendras jų sukauptas turtas rugpjūčio pabaigoje siekė apie 9,79 mlrd. eurų.
Nuo 2026 metų gyventojai galės iš pensijų fondų atsiimti dalį arba visas lėšas ar ilgesniam laikotarpiui sustabdyti įmokas.