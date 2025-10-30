„Sodra“ praneša apie pensijų priedų mokėjimo pasikeitimus

Šiuo metu dauguma – 69 proc. visų pensijų anuitetų gavėjų – yra pasirinkę standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.
Šis pensijų anuitetas užtikrina stabilias išmokas visą gyvenimą ir garantuoja, kad žmogus arba jo paveldėtojai gaus ne mažiau išmokų, nei priklauso per garantinį laikotarpį.
Siekiant, kad informacija apie pensijų anuitetus būtų aiškesnė, o kiekvienas pensijų kaupimo dalyvis geriau suprastų, kokias galimybes suteikia pensijų anuitetas, nuo kitų metų planuojami keli pakeitimai, susiję su standartiniu anuitetu su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu.
Kas keičiasi:
Ilginamas paveldėjimo laikotarpis – nuo 80 iki 85 metų.
Keičiamas pavadinimas – vietoje „standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu“ bus vartojamas aiškesnis pavadinimas „paveldimas standartinis pensijų anuitetas“.
Kodėl keičiamas pavadinimas
Dabartinis pavadinimas – „standartinis pensijų anuitetas su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu“ – žmonėms ne visada aiškus. Dalis gyventojų klaidingai mano, kad „garantinis laikotarpis“ reiškia, jog išmokos bus mokamos tik iki tam tikro amžiaus.
Iš tiesų ši sąvoka reiškia, kad žmogui arba jo paveldėtojams bus išmokėta ne mažiau išmokų, nei jų priklauso per garantinį mokėjimo laikotarpį. Jei žmogus gyvens ilgiau, jis ir toliau visą gyvenimą gaus pensijų išmokas, tik jos jau nebebus paveldimos.
Todėl siekiant aiškumo nuo kitų metų šis pensijų anuitetas bus vadinamas paveldimu standartiniu pensijų anuitetu.
Paveldėjimo laikotarpis ilginamas nuo 80 iki 85 metų
Nuo kitų metų paveldimo standartinio pensijų anuiteto paveldėjimas bus prailgintas iki 85 metų. Tai reiškia, kad jei žmogus miršta iki 85 metų, iki šio amžiaus neišmokėtos sumos atiteks jo paveldėtojams. Tie, kurie gyvens ilgiau, visą likusį gyvenimą ir toliau gaus pensijų anuiteto išmokas, tačiau jos nebebus paveldimos.
Toks pakeitimas leis sulyginti paveldimumo sąlygas su atidėtuoju pensijų anuitetu, kuriame iki 85 metų išmokas moka pensijų kaupimo bendrovė, o pensijų fonde sukauptas turtas yra paveldimas.
Pensijų anuitetas – tai draudimo paslauga, užtikrinanti nuolatines papildomas pajamas pasiekus senatvės pensijos amžių. Už pensijų fonde sukauptą turtą žmogus įsigyja pensijų anuitetą, o „Sodra“ įsipareigoja mokėti stabilias išmokas visą žmogaus gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kiek ilgai jis gyventų. Pensijų anuitetų išmokos gali didėti, kai pensijų anuitetai yra indeksuojami iš Pensijų anuitetų fondo uždirbto pelno.
Šiuo metu pensijų anuitetą yra įsigiję beveik 5 tūkstančiai žmonių.
Kuo skiriasi pensijų anuitetai:
- standartinis pensijų anuitetas (be paveldėjimo) – “Sodra“ moka žmogui stabilias išmokas visą likusį gyvenimą. Išmokos didžiausios, lyginant su kitais „Sodros“ siūlomais pensijų anuitetais, jos nėra paveldimos;
- paveldimas standartinis pensijų anuitetas – “Sodra“ moka žmogui stabilias išmokas visą likusį gyvenimą. Ji taip pat garantuoja, kad tokių išmokų žmogui arba jo paveldėtojams bus išmokėta ne mažiau nei priklauso iki jo 80-ojo gimtadienio (nuo 2026 m. – iki 85-ojo);
- atidėtasis pensijų anuitetas – iki 85 metų kintamojo dydžio periodines išmokas moka pensijų kaupimo bendrovė iš pensijų fonde žmogaus sukaupto turto, kuris yra paveldimas tol, kol pilnai išmokamas. Nuo 85 metų stabilias išmokas visą likusį gyvenimą žmogui moka „Sodra“, jos nėra paveldimos.