Pensija padidės beveik 150 eurų: štai kaip tai padaryti

Nacionalinis kraujo centras (NKC) jau anksčiau skelbė, kad pernai daugiau kaip 200 gyventojų buvo suteiktas Garbės donoro vardas. O dėl to padidėjo ir jų gaunamos pensijos dydis.

Nacionalinis kraujo centras (NKC) jau anksčiau skelbė, kad pernai daugiau kaip 200 gyventojų buvo suteiktas Garbės donoro vardas. O dėl to padidėjo ir jų gaunamos pensijos dydis.

Kaip jau anksčiau skelbė NKC atstovai, visi šie asmenys nuo 1997 m. bent 40 kartų neatlygintinai aukoję kraujo, gali pretenduoti į II-ojo laipsnio pensiją, šiuo metu siekiančią beveik 150 eurų.

Siekiant gauti šį vardą bei didesnę pensiją, kraujas visus kartus turi būti aukotas neatlygintinai.

„Šį vardą suteikia Nacionalinio kraujo centro direktorius, o turint jį, donoras gali kreiptis į „Sodrą“ dėl II-ojo laipsnio valstybinės pensijos, kurios dydis šiuo metu siekia apie 147,24 eurų per mėnesį“, – atsakyme Eltai nurodė centro atstovai. 

Fiksuojamas kraujo atsargų stygius

Nacionalinis kraujo centras (NKC) pirmadienį pranešė, kad šalies ligoninės šiuo metu susiduria su kraujo atsargų stygiumi.

Centro teigimu, gydymo įstaigose labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A- grupių kraujo, tad prieš gyventojai kviečiami atvykti į artimiausią kraujo donorystės padalinį bei jo paaukoti.

Kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. 

NKC pažymi, kad duodant kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.

Skaičiuojama, kad vien praėjusiais metais Garbės donoro vardas buvo suteiktas dagiau nei 200 žmonių, o nuo 2012 metų, kai įsigaliojo ši tvarka – daugiau nei 1 tūkst. gyventojų. 

„Donorų, siekiančių Garbės donoro statuso, skaičius pamažu auga, ypač tarp nuolatinių donorų. Vis daugiau žmonių domisi ilgalaike kraujo donoryste, ypač kai sužino apie galimybę prisidėti prie gyvybių“, – anksčiau sakė NKC atstovai.

