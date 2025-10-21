Kalendorius
Lietuvos verslas

Seimas svarstys perteklinį kitų metų „Sodros“ biudžetą

2025-10-21 16:08
2025-10-21 16:08

Seime antradienį pirmąjį balsavimą įveikė perteklinis kitų metų „Sodros“ biudžetas – jo pajamos išlaidas viršys 1,46 mlrd. eurų.

„Sodra“ (nuotr. Elta)

1

Prognozuojamos pajamos iš viso kitais metais sudarys 10,25 mlrd. eurų (augs 15,3 proc.), išlaidos – 8,79 mlrd. eurų (didės 10,9 proc.)

Iš viso pensijoms 2026-aisiais planuojama skirti daugiau kaip 6,93 mlrd. eurų – 12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pensijų indeksavimo koeficientas sieks 1,0987 (9,87 proc.) – tokiu dydžiu bus indeksuojama tiek bendroji, tiek individualioji pensijų dalys, tam panaudojant 615 mln. eurų, o dar 90 mln. eurų skiriama papildomam individualios pensijos dalies indeksavimui.

Numatyta, kad kitais metais vidutinė senatvės pensija kils 12 proc. – neturintiems būtinojo stažo didės 80 eurų iki 750 eurų, jį turintiems – 90 eurų iki 810 eurų.

Prognozuojama, kad vidutiniškai senatvės pensininkų kitąmet bus 640 tūkst. – šis skaičius padidės 1,11 proc. arba 7 tūkst. žmonių.

Prognozuojama, kad kitais metais turintiems būtinąjį darbo stažą senatvės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) pasieks 51 proc.

Asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų bendrajai pensijos daliai kompensuoti kitąmet iš viso sudarys 3,82 mlrd. eurų.

Didžiausią „Sodros“ biudžeto pajamų dalį sudarys pensijų socialinio draudimo įmokos – daugiau kaip 3,61 mlrd. eurų, taip pat įmokos ligos socialiniam draudimui – virš 807,2 mln. eurų, motinystės socialiniam draudimui – beveik 730,9 mln. eurų.

Įmokos nedarbo socialiniam draudimui sudarys beveik 526,1 mln. eurų, įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui – beveik 64,1 mln. eurų, savanoriškojo socialinio draudimo įmokos – 4 mln. eurų, asignavimai iš valstybės biudžeto sudarys 3 mlrd. 825 mln. eurų.

Tuo metu didžiausią „Sodros“ išlaidų dalį (78,9 proc.) sudarys išlaidos socialinio draudimo pensijoms.

Seimui priėmus antros pakopos pensijų sistemos pertvarką, prognozuojama, kad kitąmet iš pensijų fondų pasitrauks apie 40 proc. kaupiančiųjų, į „Sodrą“ grįžtančios lėšos sudarys 550 mln. eurų.

2026 m. pabaigoje „Sodros“ rezervo lėšos sudarys 3,78 mlrd. eurų.

Po pateikimo už „Sodros“ biudžeto projektą balsavo 86 Seimo nariai, prieš buvo 4, susilaikė 21 parlamentaras. 

 Į Seimo posėdžių salę projektas turėtų grįžti lapkričio 25 d.

indeliai.lt

