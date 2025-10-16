Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaiko pinigai 2026 metais: jau aišku, kiek pinigų išmokės

2025-10-16 15:51 / šaltinis: BNS, ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS, ELTA aut.
2025-10-16 15:51

Vienkartinė išmoka gimus vaikui kitąmet turėtų perkopti tūkstantį eurų, rodo ketvirtadienį Finansų ministerijos registruoti valstybės, „Sodros“ ir kiti biudžetų projektai.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui kitąmet turėtų perkopti tūkstantį eurų, rodo ketvirtadienį Finansų ministerijos registruoti valstybės, „Sodros“ ir kiti biudžetų projektai.

REKLAMA
0

Numatyta, kad ši išmoka pasieks 1036 eurus, šiemet ji siekia 770 eurus.

Vaiko išlaikymo išmoka turėtų augti nuo 126 eurų iki 185 eurų per mėnesį. Ji skiriama vaikui, kai jis ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba jo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teikiami įstatymų projektai taip pat leis sparčiau indeksuoti įvairias socialines išmokas, pavyzdžiui, vaiko pinigus ir kitas.

REKLAMA
REKLAMA

Vidutiniškai šios išmokos augs 5,4 procento.

Vyriausybė ketvirtadienį turėtų patvirtinti su kitų metų biudžetais susijusius projektus ir pateikti juos Seimui. Parlamente jie paprastai priimami gruodį.

REKLAMA

2026-ųjų valstybės biudžete – 16,8 proc. didesnės pajamos ir 18,9 proc. augančios išlaidos

Ateinančių metų biudžeto pajamos augs 16,8 proc. iki 21 mlrd. eurų, išlaidos – 18,9 proc. iki 27,5 mlrd. eurų – šios sumos augs atitinkamai 3 mlrd. ir 4,36 mlrd. eurų, lyginant su 2025-ųjų biudžetu.

Tai numatyta Finansų ministerijos registruotame projekte – jį ketvirtadienio posėdyje svarstys Vyriausybė.

REKLAMA
REKLAMA

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2025 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės sektoriaus skola augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,3 proc. nuo BVP.

Pagal Ministrų kabineto jau patvirtintą nutarimą, grynosios valstybės išlaidos kitąmet augs 5,2 proc.

Tarp pagrindinių biudžeto prioritetų – didinamas gynybos finansavimas: kitais metais krašto apsaugai bus skiriama 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dalį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skiriamų asignavimų 2026-aisiais sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – 700,3 mln. eurų.

2027 m. gynybos finansavimas numatytas 5,28 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, iš jų 924 mln. – gynybos fondo), 2028 m. – 5,01 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, gynybos fondo – 956,1 mln. eurų.)

REKLAMA

Daugiausia pajamų kitais metais numatoma surinkti iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 7,54 mlrd. eurų (35,9 proc.), dalį pajamų (18,9 proc.) – iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), šios lėšos sieks 3,98 mlrd. eurų, iš akcizų – 2,28 mlrd. eurų (10,8 proc.), iš pelno mokesčio – 2,24 mlrd. eurų (10,7 proc.)

Europos Sąjungos (ES) ir kitų finansinių paramos lėšų – 3,68 mlrd. eurų pajamų (17,5 proc.)

REKLAMA

Išlaidas kitais metais labiausiai augins automatiškai indeksuojami biudžeto įsipareigojimai, pavyzdžiui, pensijų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui.

Pensijų ir kitų išmokų indeksavimui skiriami 388,4 mln. eurų, švietimo sektoriui, mokytojų atlyginimams kelti (nustatytas didinimas nuo rugsėjo) – 146,3 mln. eurų, socialinės paramos išmokų ir kitiems baziniams dydžiams didinti – 94,5 mln. eurų, valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų draudimui (PSD įmokoms) – 97,1 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar 175,5 mln. eurų sudarys skolos valdymo išlaidos, 107,6 mln. eurų – Lietuvos įmokos į ES biudžetą.

Neįskaitant ES pajamų, valstybės biudžeto pajamos kitais metais sudarys 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų.

Kartu su valstybės biudžeto projektu Vyriausybė svarstys „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

Seimo posėdžių salę valstybės biudžeto projektas pasieks kitą savaitę.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų