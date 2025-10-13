Didins vaiko išlaikymo išmokas: kiek pinigų pridės ir kiek galės išieškoti iš tėvų?

Seimui priėmus pataisas tūkstančiai vaikų ir juos auginančių tėvų gaus daugiau pinigų. Kita vertus, iš tėvų, kurie nevykdo teismo priteisto vaiko išlaikymo, bus išieškomos atitinkamai didesnės sumos.
Išmokos didėtų 49-iais eurais
Pagal įstatymą, „Sodra“ skiria ir moka išmokas, lygias teismo sprendimu arba vaiko išlaikymo sutartimi nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui.
Kai vienas iš tėvų už vaiką moka dalį priteistų išlaikymo išmokų, „Sodra“ primoka skirtumą tarp vaiko gaunamų ir priteistų išmokų dydžio.
Šiuo metu išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio (BSI).
2025 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 70 eurų. Taigi maksimali vaiko išlaikymo išmokų suma yra 126 eurai per mėnesį.
Vyriausybės registruotomis įstatymo pataisomis siūloma nuo 2026 m. sausio 1 d. padidinti maksimalų vaiko išlaikymo išmokos dydį nuo 1,8 iki 2,5 BSI (t. y. nuo 126 iki 175 eurų).
Pagal įstatymą nuo išmokos išmokėjimo momento „Sodra“ įgyja teisę išieškoti iš skolininko išmokėtas išmokas. Antstolis pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko išieškomą vaiko išlaikymo lėšų skolą mažina išmokų administratoriaus išmokėtų išmokų dydžiu.
Išmokėtos išmokos iš skolininko išieškomos įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ir terminais. Pavyzdžiui, jos gali būti nuskaitomos tiesiai iš sąskaitos.
Teikti prašymo didesnėms išmokoms nereikėtų
Kad vaiko išlaikymo išmokų gavėjams nuo 2026 m. pradžios būtų mokamos didesnės išmokos, nesukuriant jiems papildomos naštos, pataisose siūloma nustatyti, kad jau paskirtų išmokų dydis perskaičiuojamas ir daugiau pinigų mokama be atskiro gavėjų prašymo.
2025 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, vaiko išlaikymo išmokas gauna apie 17 tūkst. gyventojų, vidutinis išmokos dydis – 121 euras.
2024 m. šioms išmokoms mokėti buvo panaudota apie 20,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Pritarus siūlomoms įstatymo pataisoms didinti vaiko išlaikymo išmokos dydį nuo 1,8 iki 2,5 BSI, iš valstybės biudžeto 2026 ir vėlesniais metais kasmet papildomai reikėtų skirti apie 10,7 mln. eurų, skaičiuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Valstybės duomenų agentūros statistiniais duomenimis, skurdo rizikos lygis 2024 m. šalyje sudarė 21,5 proc. ir, palyginti su 2023 m., didėjo 0,9 procentinio punkto, apie 167 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos.
Vaikų iki 18 metų skurdo rizikos lygis 2024 m. siekė 19 proc., o tai yra 2 procentiniais punktais daugiau nei 2023 m.
Namų ūkiuose su vaikais absoliutaus skurdo lygis 2024 m. buvo 5,3 proc. Palyginti su 2023 m., jis padidėjo 2,2 procentinio punkto.
Absoliučiame skurde dažniausiai atsidūrė vieni gyvenantys asmenys (9,4 proc.) ir asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo ir išlaikomi vaikai (absoliutaus skurdo lygis – 14,2 proc.).