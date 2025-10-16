Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Pamatęs netradicinį Domanto pasirodymą Mikutavičius prarado žadą: „Šiauliai visada buvo pilni freak`ų

2025-10-16 17:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-16 17:15

Šiaulietis Domantas BagdonasLietuvos talentų“ scenoje pasirodė ne su dainomis ar triukais, o su poezija ir batonu. Jo performansas buvo toks netikėtas, kad net teisėjai kurį laiką nežinojo – juoktis, bandyti suregzti žodžius ar tiesiog toliau stebėti šį jaunuolį tyloje. Galiausiai Rūta Ščiogolevaitė pripažino, kad beveik įsimylėjo „bičą“, kuris scenoje valgė batoną.

Šiaulietis Domantas BagdonasLietuvos talentų“ scenoje pasirodė ne su dainomis ar triukais, o su poezija ir batonu. Jo performansas buvo toks netikėtas, kad net teisėjai kurį laiką nežinojo – juoktis, bandyti suregzti žodžius ar tiesiog toliau stebėti šį jaunuolį tyloje. Galiausiai Rūta Ščiogolevaitė pripažino, kad beveik įsimylėjo „bičą“, kuris scenoje valgė batoną.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ scenoje netrūko siurprizų, tačiau šį kartą žiūrovus ir teisėjus pribloškė 23-ejų metų šiaulietis D. Bagdonas, prisistatęs kaip poetas ir performeris.

REKLAMA
REKLAMA

Mano talentas yra poezija – kreizi. Tiesiog rašau eilėraščius ir viskas. Esu performeris, tai paskaitysiu performatyviai poeziją“, – sakė jis.

REKLAMA

Jaunuolis turi parašęs savo poezijos knygutę „Myliu“, kuri taip pat yra audio knyga. Ant knygos viršelio – tikras D. Bagdono bučkis, kuris reiškia meilę – o ji yra jo pagrindinė vertybė. 

Vaikinas prisipažino, kad poezija jam – būdas mokytis besąlygiškos meilės ir drąsos būti savimi. Nors socialiniuose tinkluose sulaukia įvairių reakcijų, jis tvirtina, jog tai – tik „skūros auginimosi procesas“. Laisvalaikiu Domantas užsiima tikrai neįprasta veikla – gatvėje visiškiems nepažįstamiems kuria eilėraščius.

REKLAMA
REKLAMA

„Gatvėse performinu – parašau eilę žmonėms. Pavyzdžiui, Katedros aikštėje pasistatau dvi kėdutes, atsisėdu ir laukiu žmogaus. Buvo sustojusi pas mane influencerė ir ji nepaliko arbatos, imagine, klausimas jums, publika, ar jūs pagalėtumėte 5 eurų už eilėraštį?

Tai atsisėdame, atsikvepiame. Tada pažiūriu į akis, paklausiu, kaip tu ir taip viskas prasideda. Tiesiog kokie kyla klausimai, kaip sekasi, kas tau svarbu, ką veiki gyvenime ir kažkaip susirašau tuos raktinius žodžius, iš kurių po to bandau dėlioti eilėraštį“, – pasakojo D. Bagdonas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip jis tikisi atrakinti daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi, kad galėtų stovėti prieš žmones ir būti savęs versija, kurios dar ne iki galo pripažįsta.

Panašumai su R. Ščiogolevaite

Vos atėjęs į „Lietuvos talentų“ studiją, 23-ejų jaunuolis spinduliavo tokia pozityvia energija, kuri įkvėpė bene visus.

REKLAMA

„Geros nuotaikėlės dozė, užtaisėlis“, – šmaikštavo laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.

„O kokia jūs rimta, Rūta“, – pasisveikinęs su komisija pastebėjo D. Bagdonas.

„Aš rimta? Tu manęs visai nepažįsti – paklausyk mano draugų. Žinai, kad aš irgi šiaulietė ir tau liežuvis apsiverčia sakyti, kaip šiaulietis šiaulietei, kad esu rimta?“, – rėžė R. Ščiogolevaitė.

REKLAMA

„Pamiršau. Tai dabar priminėte“, – sakė jaunasis talentas.

„Labai gerai, nuo šiol tavo gyvenimas bus visai kitoks, žiūrint į mane“, – šmaikštavo komisijos narė.

Pasigirdo necenzūriniai žodžiai

Paklaustas, ar turi aukštąjį išsilavinimą, D. Bagdonas teigė, kad dabar jis gyvena, ieško, žiūrinėja, galvoja, ką daryti su tuo gyvenimu – tad po truputį dėliojasi visa puzlė. Tačiau išbandęs jis ne vieną įdomybę, pavyzdžiui, neseniai Indijoje vedęs teatro seminarus vaikams ir jie, jo teigimu, tapo neįkainojama patirtimi. Taip pat visai neseniai jis buvo Niujorke, kur rodė savo monospektalį lietuvių bendruomenei.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ach****i“, – atsakė D. Bagdonas, paklaustas kaip ten sekėsi.

„Žmogui išsprūdo“, – juokėsi M. Stasiulis.

„Atsiprašau. Marijau, tavo bičas“, – ironizavo komisijos narys Vytautas Rumšas.

„Nežinau, ar vis dar noriu pasižiūrėti tavo talentą, bet taisyklės liepia. Todėl, prašau, demonstruok, paklausysime. Būk geras. Labai ten stipriai nesikeik“, – pridūrė R. Ščiogolevaitė.

REKLAMA

Išsprūdęs keiksmažodis tikrai nebuvo vienintelė neįprasta Domanto pasirodymo dalis. Menininkas scenoje pristatė performatyvios poezijos kūrinį, kurio metu kalbėjo apie save, savo demonus, Šiaulius ir batoną.

„Domantas Bagdons – tai dauba. Išsikasu sau duobę, susirečiu demonus ir ten durnių valiojam“, – sakė jis. gal šito ir nereik, bet intriguoja?

REKLAMA

Teisėjų reakcijos ir keturi „taip“

Po eilėraščio teisėjų reakcijos buvo tokios pat netikėtos kaip ir pats Domantas.

„Pripažinkime, batono vieta buvo geriausia“, – sakė M. Stasiulis.

Domanto poezijos performansas sulaukė visų keturių komisijos narių „taip“ – o žiūrovai dar ilgai aptarinėjo šį neįprastą pasirodymą.

„Tu esi įdomus, netikėtas ir už kiekvieno tavo žodžio slepiasi posakis, kurio nesitikėjau. Tai yra įdomu. Tu išraiškingas – ačiū už tai, ko nesu matęs“, – tarė V. Rumšas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Net nežinau, kaip įvardinti. Toks neprognozuojamas žmogus teatras“, – sakė teisėja Anželika Cholina.

„Jei būtume kursiokai, po dienos iššokčiau pro langą iš 9 aukšto – bet kai žiūriu tave scenoje, labai įdomu, traukia“, – neslėpė šypsenos Marijonas Mikutavičius.

„Aš niekada negalvojau, kad beveik įsimylėsiu bičą, kuris scenoje batoną valgo. Bet tai buvo žiauriai įdomu. Tokius žmones žiūrėti – malonumas“, – juokėsi iki ašarų R. Ščiogolevaitė.

REKLAMA

Šiauliai visą laiką buvo kupini panašių freak'ų. Nežinau, kas yra tam miestui, bet ten tikrai visą laiką atsiranda tokių tipažų“, – išsakė savo nuomonę M. Mikutavičius.

Visą jaunuolio performansą ir teisėjų reakcijas pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Baltarusis pakerėjo „Lietuvos talentų“ publiką ir Mikutavičių: „Čia buvo AC/DC su akordeonu“ (nuotr. stop kadras)
Baltarusis pakerėjo „Lietuvos talentų“ publiką ir Mikutavičių: „Čia buvo AC/DC su akordeonu“ (6)
Kauniečio Gyčio Ivaškevičiaus kuriami „beatbox“ garsai nepaliko abejingų „Lietuvos talentuose“ (nuotr. stop kadras)
„Lietuvos talentuose“ – abejingų nepalikęs kauniečio pasirodymas: teisėjai klausė, kaip gimsta tokie garsai (1)
Marijonas Mikutavičius ir Lina Vaštakaitė (tv3.lt koliažas)
Auksinį mygtuką gavusi Lina ne tik sužavėjo, bet ir išgąsdino teisėjus: galvojau, kad tai – satanistų reikalas (20)
Herkus Zataveckas (nuotr. Vido Černiausko)
Baletą šokantis 12-metis Herkus be žodžių paliko visus: „Užteko pirmo žingsnio ir viskas buvo aišku“ (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų