Pamatęs netradicinį Domanto pasirodymą Mikutavičius prarado žadą: „Šiauliai visada buvo pilni freak`ų

TV3 laidos „Lietuvos talentai“ scenoje netrūko siurprizų, tačiau šį kartą žiūrovus ir teisėjus pribloškė 23-ejų metų šiaulietis D. Bagdonas, prisistatęs kaip poetas ir performeris.
„Mano talentas yra poezija – kreizi. Tiesiog rašau eilėraščius ir viskas. Esu performeris, tai paskaitysiu performatyviai poeziją“, – sakė jis.
Jaunuolis turi parašęs savo poezijos knygutę „Myliu“, kuri taip pat yra audio knyga. Ant knygos viršelio – tikras D. Bagdono bučkis, kuris reiškia meilę – o ji yra jo pagrindinė vertybė.
Vaikinas prisipažino, kad poezija jam – būdas mokytis besąlygiškos meilės ir drąsos būti savimi. Nors socialiniuose tinkluose sulaukia įvairių reakcijų, jis tvirtina, jog tai – tik „skūros auginimosi procesas“. Laisvalaikiu Domantas užsiima tikrai neįprasta veikla – gatvėje visiškiems nepažįstamiems kuria eilėraščius.
„Gatvėse performinu – parašau eilę žmonėms. Pavyzdžiui, Katedros aikštėje pasistatau dvi kėdutes, atsisėdu ir laukiu žmogaus. Buvo sustojusi pas mane influencerė ir ji nepaliko arbatos, imagine, klausimas jums, publika, ar jūs pagalėtumėte 5 eurų už eilėraštį?
Tai atsisėdame, atsikvepiame. Tada pažiūriu į akis, paklausiu, kaip tu ir taip viskas prasideda. Tiesiog kokie kyla klausimai, kaip sekasi, kas tau svarbu, ką veiki gyvenime ir kažkaip susirašau tuos raktinius žodžius, iš kurių po to bandau dėlioti eilėraštį“, – pasakojo D. Bagdonas.
Taip jis tikisi atrakinti daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi, kad galėtų stovėti prieš žmones ir būti savęs versija, kurios dar ne iki galo pripažįsta.
Panašumai su R. Ščiogolevaite
Vos atėjęs į „Lietuvos talentų“ studiją, 23-ejų jaunuolis spinduliavo tokia pozityvia energija, kuri įkvėpė bene visus.
„Geros nuotaikėlės dozė, užtaisėlis“, – šmaikštavo laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.
„O kokia jūs rimta, Rūta“, – pasisveikinęs su komisija pastebėjo D. Bagdonas.
„Aš rimta? Tu manęs visai nepažįsti – paklausyk mano draugų. Žinai, kad aš irgi šiaulietė ir tau liežuvis apsiverčia sakyti, kaip šiaulietis šiaulietei, kad esu rimta?“, – rėžė R. Ščiogolevaitė.
„Pamiršau. Tai dabar priminėte“, – sakė jaunasis talentas.
„Labai gerai, nuo šiol tavo gyvenimas bus visai kitoks, žiūrint į mane“, – šmaikštavo komisijos narė.
Pasigirdo necenzūriniai žodžiai
Paklaustas, ar turi aukštąjį išsilavinimą, D. Bagdonas teigė, kad dabar jis gyvena, ieško, žiūrinėja, galvoja, ką daryti su tuo gyvenimu – tad po truputį dėliojasi visa puzlė. Tačiau išbandęs jis ne vieną įdomybę, pavyzdžiui, neseniai Indijoje vedęs teatro seminarus vaikams ir jie, jo teigimu, tapo neįkainojama patirtimi. Taip pat visai neseniai jis buvo Niujorke, kur rodė savo monospektalį lietuvių bendruomenei.
„Ach****i“, – atsakė D. Bagdonas, paklaustas kaip ten sekėsi.
„Žmogui išsprūdo“, – juokėsi M. Stasiulis.
„Atsiprašau. Marijau, tavo bičas“, – ironizavo komisijos narys Vytautas Rumšas.
„Nežinau, ar vis dar noriu pasižiūrėti tavo talentą, bet taisyklės liepia. Todėl, prašau, demonstruok, paklausysime. Būk geras. Labai ten stipriai nesikeik“, – pridūrė R. Ščiogolevaitė.
Išsprūdęs keiksmažodis tikrai nebuvo vienintelė neįprasta Domanto pasirodymo dalis. Menininkas scenoje pristatė performatyvios poezijos kūrinį, kurio metu kalbėjo apie save, savo demonus, Šiaulius ir batoną.
„Domantas Bagdons – tai dauba. Išsikasu sau duobę, susirečiu demonus ir ten durnių valiojam“, – sakė jis. gal šito ir nereik, bet intriguoja?
Teisėjų reakcijos ir keturi „taip“
Po eilėraščio teisėjų reakcijos buvo tokios pat netikėtos kaip ir pats Domantas.
„Pripažinkime, batono vieta buvo geriausia“, – sakė M. Stasiulis.
Domanto poezijos performansas sulaukė visų keturių komisijos narių „taip“ – o žiūrovai dar ilgai aptarinėjo šį neįprastą pasirodymą.
„Tu esi įdomus, netikėtas ir už kiekvieno tavo žodžio slepiasi posakis, kurio nesitikėjau. Tai yra įdomu. Tu išraiškingas – ačiū už tai, ko nesu matęs“, – tarė V. Rumšas.
„Net nežinau, kaip įvardinti. Toks neprognozuojamas žmogus teatras“, – sakė teisėja Anželika Cholina.
„Jei būtume kursiokai, po dienos iššokčiau pro langą iš 9 aukšto – bet kai žiūriu tave scenoje, labai įdomu, traukia“, – neslėpė šypsenos Marijonas Mikutavičius.
„Aš niekada negalvojau, kad beveik įsimylėsiu bičą, kuris scenoje batoną valgo. Bet tai buvo žiauriai įdomu. Tokius žmones žiūrėti – malonumas“, – juokėsi iki ašarų R. Ščiogolevaitė.
„Šiauliai visą laiką buvo kupini panašių freak'ų. Nežinau, kas yra tam miestui, bet ten tikrai visą laiką atsiranda tokių tipažų“, – išsakė savo nuomonę M. Mikutavičius.
Visą jaunuolio performansą ir teisėjų reakcijas pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
