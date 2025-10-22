Iš „Sodros“ – svarbi žinia: pamatę pokyčius, neišsigąskite

Pasak „Sodros“ atstovų, svarbu žinoti, kad tai – oficialus svetainės atnaujinimas. Adresas nesikeičia, keičiasi tik išvaizda ir informacijos išdėstymas. Jei puslapis atrodys kitaip nei įprasta, nesijaudinkite – tai tikroji ir saugi „Sodros“ svetainė.
Naujoji svetainė sukurta taip, kad informacija būtų aiškiau pateikta, lengviau randama ir patogiau pasiekiama visiems naudotojams – tiek kompiuteriais, tiek telefonais ar planšetėmis.
Įspėja neapsigauti
Tuo pačiu „Sodra“ primena išlikti budriems ir nespausti įtartinų nuorodų, net jei jos atrodo atsiųstos „Sodros“ el. paštu ar telefonu.
Oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas – www.sodra.lt. Jeigu nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online arba joje yra brūkšnys, tai yra sukčių siunčiama žinutė.
Primename: bet kuris pranešimas, atsiųstas el. paštu „Sodros“ vardu, visada pasirodo ir asmeninėje paskyroje:
- gyventojams – https://gyventojui.sodra.lt/
- draudėjams – https://draudejai.sodra.lt/
Prie paskyrų jungiamasi tik saugiai – naudojant elektroninį parašą ar elektroninę bankininkystę.
Pastebėję įtartiną žinutę ar bandymą sukčiauti, informuokite „Sodrą“ el. paštu [email protected].