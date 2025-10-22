Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš „Sodros“ – svarbi žinia: pamatę pokyčius, neišsigąskite

2025-10-22 10:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 10:33

Jau šią savaitę lankytojai, užsukę į www.sodra.lt, pamatys visiškai atnaujintą svetainės vaizdą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Pasak „Sodros“ atstovų, svarbu žinoti, kad tai – oficialus svetainės atnaujinimas. Adresas nesikeičia, keičiasi tik išvaizda ir informacijos išdėstymas. Jei puslapis atrodys kitaip nei įprasta, nesijaudinkite – tai tikroji ir saugi „Sodros“ svetainė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujoji svetainė sukurta taip, kad informacija būtų aiškiau pateikta, lengviau randama ir patogiau pasiekiama visiems naudotojams – tiek kompiuteriais, tiek telefonais ar planšetėmis.

Įspėja neapsigauti

Tuo pačiu „Sodra“ primena išlikti budriems ir nespausti įtartinų nuorodų, net jei jos atrodo atsiųstos „Sodros“ el. paštu ar telefonu.

Oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas – www.sodra.lt. Jeigu nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online arba joje yra brūkšnys, tai yra sukčių siunčiama žinutė.

Primename: bet kuris pranešimas, atsiųstas el. paštu „Sodros“ vardu, visada pasirodo ir asmeninėje paskyroje:

Prie paskyrų jungiamasi tik saugiai – naudojant elektroninį parašą ar elektroninę bankininkystę.

Pastebėję įtartiną žinutę ar bandymą sukčiauti, informuokite „Sodrą“ el. paštu [email protected].

