Seimas pritaria, kad komitetuose dirbtų daugiau parlamentarų

Už tokią Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą antradienį po svarstymo balsavo 85 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 9. Statuto pakeitimų laukia dar vienas balsavimas – priėmimas.
Nauju reguliavimu Seimas ketina spręsti spalio pradžioje susiklosčiusią situaciją, kai, pasikeitus komitetų sudėčiai, Mišrios Seimo narių grupės atstovai negalėjo pasirinkti darbo norimame komitete.
Galiojančiame Seimo statute nustatyta, kad komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 7 ir ne daugiau kaip iš 13 (išskyrus Europos reikalų ir Ateities komitetus) Seimo narių pagal proporcinio frakcijų atstovavimo principą. Konkretus kiekvieno komiteto narių skaičius nustatomas Seimo nutarimu.
Europos reikalų ir Ateities komitetai yra didesni, nes ten gali dirbti ir kitų komitetų nariai.
