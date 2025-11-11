Kariuomenė: Lietuvai uždarius sieną su Baltarusija, ši spalį kėlė priešiškos informacijos bangą

Kaip antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė, Baltarusija atsakomybę dėl kontrabandinių balionų įskridimų ir jų grėsmės siekė perkelti Lietuvai, baltarusių užsienio reikalų ministerijos atstovai sienos uždarymą įvardijo provokacija, kurios aukomis tapo lietuviai.
Be to, Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka teigė, kad Baltarusijoje sulaikyti asmenys įrenginiuose, gabenančiuose kontrabandinius krovinius, neva naudojo Lietuvos operatorių SIM korteles.
„Tokiais teiginiais siekta įtikinti, kad veiklą vykdo Lietuvos piliečiai su pareigūnų pagalba. Baltarusijos komunikacija šių įvykių kontekste atitinka strateginį tikslą įtikinti vidinę Baltarusijos auditoriją, kad Lietuva esą nepagrįstai vykdo priešišką politiką Baltarusijos atžvilgiu ir kelia jai grėsmę“, – nurodė kariuomenė.
Tuo metu Rusijos propaganda atkreipė dėmesį į Lietuvos viešojoje erdvėje nuskambėjusius svarstymus apriboti Kaliningrado tranzitą. Kaip rašė BNS, idėją riboti pagal geležinkeliu gabenamus baltarusiškus krovinius kėlė Prezidentūra.
„Pasirodė kaltinimai, kad toks Lietuvos sprendimas pažeistų tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat fiksuoti agresyvesni pareiškimai, neva Rusijos atsakas į Kaliningrado tranzito uždarymą būtų itin griežtas ir kinetinio pobūdžio“, – nurodė kariuomenė.
Pasak jos, priešiškoje informacinėje erdvėje spalį taip pat buvo matoma dažnesnė branduolinė retorika.
Rusijos pareigūnai reagavo į spalio viduryje prasidėjusias NATO branduolines pratybas „Steadfast Noon“, kurios esą provokuoja Rusiją ir pažeidžia branduolinio ginklo neplatinimo sutartį.
Mėnesio pabaigoje Rusijos propaganda siekė plačiai nušviesti branduoliniu kuru varomu raketų „Burevestnik“ ir „Poseidon“ bandymus, kurie, pasak Rusijos atstovų, buvo atsakas į NATO provokacijas.
„Išnaudojant komunikaciją apie minėtą ginkluotę, siekta įbauginti Vakarų visuomenę ir įtikinti vidinę auditoriją Rusijos pranašumu prieš NATO“, – pažymėjo Lietuvos kariuomenė.
Jos duomenimis, Rusija ir Baltarusija taip pat tęsė klaidinančią komunikaciją, kuria siekiama vaizduoti Europos valstybes karo Ukrainoje kurstytojomis, skleistos žinutės apie neva agresyvų Europos militarizavimąsi, ruošimąsi karui su Rusija, Baltijos valstybės toliau kaltintos rusofobija.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
