Ekspertas rėžė – štai kada baigsis Lukašenkos šantažai

Baltarusijos diktatorius toliau stiprina spaudimą Lietuvai ir reiškia grasinimus – jo nurodymu Baltarusijoje sulaikyti Lietuvos įmonių vilkikai perkelti į specialias aikšteles. A. Lukašenka yra sakęs, kad už kiekvieną stovėjimo parą bus skaičiuojamas 120 eurų mokestis.
Pasak atsargos majoro, karybos eksperto Dariaus Antanaičio, A. Lukašenkos pareiškimai, kad pasisavins Baltarusijoje įstrigusius lietuvių vilkikus, yra kaip šantažas.
„Turint omenyje, kad Baltarusijos vadovas labai suinteresuotas, kad mes atidarytumėme savo pasienio punktus, tai čia yra šantažo įrankis. Ko gero, jis [red. pastaba – A. Lukašenka] ir galėtų tai padaryti, jeigu suprastų, kad yra įspraustas į kampą“, – sakė jis.
Lietuva privalo ginti savo piliečių ir vilkikų nuosavybę Baltarusijoje
Eksperto teigimu, šiuo metu Baltarusijoje esantys vilkikai yra mūsų šalies interesas, kurį turime ginti.
„Visų pirma, tai yra mūsų Lietuvos piliečių nuosavybė. Visi tie sunkvežimiai ir puspriekabės ir jie yra taip pat ginami, kaip ir mūsų piliečių interesai yra ginami visos Lietuvos valstybės.
Todėl, be jokios abejonės, kad mūsų Vyriausybė privalo imtis veiksmų tam, kad apginti mūsų piliečių teisėtus interesus“, – komentavo pašnekovas.
Tai įgyvendinti, anot D. Antanaičio, gali būti įmanoma keliais variantais: ekonominėmis ir diplomatinėmis priemonėmis, kadangi šiuo metu esmė – apginti mūsų piliečių interesą.
Atsargos majoras kalbėjo, kad A. Lukašenka jau ne pirmą kartą kelia tokias problemas Lietuvai.
„Visų pirma, tai ne pirmas, ne antras ir ne dešimtas atvejis, kada A. Lukašenka mums kelia problemas. Ir prisiminkime ir tą patį hibridinį karą, kai yra čia nelegalūs migrantai į Lietuvą.
Prisiminkime Lietuvos piliečių suėmimus Baltarusijos teritorijoje <...> prisiminkime šantažus ir panašiai“, – priminė jis.
D. Antanaitis kalbėjo, kad mes nuolat gyvename tokioje [red. pastaba – įtemptoje] aplinkoje ir tai baigsis tik tada, kai A. Lukešenka neteks diktatoriaus posto arba mirs natūralia/priverstine mirtimi, arba jis bus tiesiog nuimtas.
VRM įvardijo, kokiu lygiu sprendžia vilkikų situaciją Baltarusijoje
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajerūnas rašė, kad Lietuvos valdžia sprendžia vežėjų problemas Baltarusijoje ir uždarė sieną kaip atsaką į Baltarusijos nedraugiškus veiksmus.
„Susidariusi Lietuvos vežėjų situacija Baltarusijoje yra sprendžiama tarpinstituciniu, arba Vyriausybės lygiu.
Vyriausybės sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija – tai atsakas į šios nedraugiškos kaimyninės šalies režimo hibridinį veiksmą.
Šis veiksmas gali būti susijęs su kontrabandos balionų incidentais, keliančiais pavojų civilinei aviacijai“, – įvardijo jis.
Pagal VRM informaciją, su Baltarusijos puse informacija buvo keičiamasi per Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgaliotinį.
Ankstesnį mūsų Vyriausybės siūlymą sudaryti Lietuvos vežėjams sąlygas jų transporto priemones išvežti neutralioje zonoje prie Šalčininkų pasienio punkto Baltarusija atmetė.
Ar Baltarusijos veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę ar transporto susitarimus, turi nagrinėti Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijos.
„Kaip Baltarusijos veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę ir/ar konkrečiai kokius nors tarptautinius susitarimus transporto srityje – šis klausimas adresuotinas Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijoms“, – teigė M. Bajerūnas.
VRM primena, kad šiuo atveju ministerijos politikos formavimo sritis apima vidaus saugumą, taip pat – valstybės sienos apsaugą.
Nė vienas automobilis nepravažiuos per Lietuvos sieną iš Baltarusijos
„Mūsų pareigūnai labai mažai praleidinėdavo (vilkikų per Medininkų punktą – BNS), o dabar viskas. Baltarusija visiškai uždarė transporto eismą, nė viena mašina nepravažiuos (per Lietuvos sieną – BNS)“, – BNS pirmadienį teigė nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas.
Baltarusijos Užsienio reikalų ministerija nurodė, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti saugų privažiavimą prie pasienio punktų, vedančių į Šalčininkus ir Medininkus Lietuvoje.
Pasak ministerijos, vilkikams bus leista išvažiuoti, kai Lietuva visiškai atidarys sieną.
„Jei Lietuva tęs savo nedraugišką politiką ir nepriims Lietuvos vilkikų, Baltarusija turi teisę dėl transporto priemonių imtis jai priklausančių teisėtų priemonių“, – skelbia Baltarusijos ministerija.
Dėl kontrabandinių balionų buvo uždaryta siena su Baltarusija
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Baltarusija šeštadienį nesutiko laikinai atidaryti Šalčininkų pasienio kontrolės punkto (PKP), kad į Lietuvą galėtų grįžti pasienyje užstrigę tūkstančiai vilkikų, teigia premjerės patarėjas. Anot jo, komunikacija su Baltarusijos puse vyksta sudėtingai, režimas toliau eskaluoja situaciją.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į susisiekimo bei užsienio reikalų ministerijas, kai sulauksime atsakymo, tekstą žadame papildyti.
