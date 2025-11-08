Ruginienės patarėjas: atsisakiusi laikinai atverti sieną, Baltarusija eskaluoja situaciją

„Baltarusijos valdžia toliau kuria dirbtines kliūtis Lietuvos ir Europos įmonėms susigrąžinti savo turtą – krovininį transportą iš Baltarusijos“, – šeštadienį komentare teigė Ignas Dobrovolskas.
Vėliau LRT televizijai jis pažymėjo, kad Baltarusijos pusė toliau eskaluoja sudėtingą situaciją pasienyje.
„Vyksta prastai komunikacija, (…) mes norėjome, kad Baltarusijos pusė praleistų Lietuvos ir Europos įmonėse registruotus vilkikus ir mes tam nesudarome jokių kliūčių, tačiau Baltarusija, sakyčiau, maivosi, atsakinėja raštais, kurie visiškai nesusiję su mūsų prašymu, ir toliau tiesiog eskaluoja situaciją“, – šeštadienį ryte sakė I. Dobrovolskas.
Jo teigimu, imantis papildomų atsakomųjų priemonių, Vyriausybė galėtų svarstyti apie ilgalaikį baltarusiškų prekių vežimo traukiniais per Lietuvą ribojimą.
„Šiuo metu dar nėra apie tai kalbama, tačiau, situacijai dar labiau eskaluojantis, nėra atmetama ir tai“, – akcentavo patarėjas.
I. Dobrovolsko teigimu, dėl papildomo spaudimo Baltarusijos režimui Lietuva taip pat koordinuoja veiksmus su sąjungininkais, kaimyninėmis valstybėmis.
„Vyksta bendradarbiavimas ypač su Latvija ir Lenkija, taip pat su kitomis sąjungininkėmis“, – kalbėjo jis.
Anot patarėjo, Lietuva įstrigusius vežėjus ragina kaupti informaciją apie patiriamus nuostolius, kuriuos, įvertinus teisines galimybes, būtų galima išieškoti iš Baltarusijos ar jos valdomo turto.
„Šalčininkų pasienio kontrolės punktas lieka uždarytas, bet Vyriausybė toliau ieško galimybių padėti Lietuvos vežėjams susigrąžinti savo turtą“, – nurodė I. Dobrovolskas.
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.
Penktadienį skelbta, kad Baltarusijoje įstrigusiems vežėjams galėtų būti atvertas evakuacinis koridorius.
Penktadienio naktį vėl fiksuota kontrabandinių balionų, oro uostų veiklos nesutrikdė
Premjerės patarėjo teigimu, nors kontrabandinių balionų skaičius sumažėjo, vis dar stebimi pavieniai jų paleidimai – penktadienio naktį šalies radarai fiksavo „keliolika jų atžymų“. Pasak I. Dobrovolsko, šie balionai nesutrikdė šalies institucijų veiklos.
„Tai nesutrikdė institucijų darbo, Vilniaus ir kiti oro uostai veikia kaip veikė, nebuvo jokių skrydžių atidėjimų ar apskritai oro uostų ribojimų“, – sakė premjerės patarėjas.
„Bet tai nekeičia fakto, kad Baltarusija toliau daro tai, ką daro autoritariniai režimai“, – tikino jis.
Kaip skelbia Baltarusijos žiniasklaida, penktadienį šalies autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka „davė nurodymų“ dėl Baltarusijos pasienio tarnybų veiklos, tačiau nepatikslinama, kokių.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
