  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lukašenkai pateikta ataskaita apie padėtį Lietuvos pasienyje: davė nurodymus

2025-11-07 19:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-07 19:01

Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka davė nurodymus dėl Baltarusijos pasienio pareigūnų veiksmų prie sienos su Lietuva, skelbia baltarusių agentūra „Belta“.

A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka davė nurodymus dėl Baltarusijos pasienio pareigūnų veiksmų prie sienos su Lietuva, skelbia baltarusių agentūra „Belta".

Agentūra praneša, kad penktadienį Baltarusijos Valstybinio pasienio komiteto pirmininkas Konstantinas Molostovas pateikė ataskaitą A. Lukašenkai.

„Pagrindinė tema – situacija prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos. Aliaksandras Lukašenka davė nurodymus dėl Baltarusijos pasienio pareigūnų veiksmų prie sienos su Lietuva. Atsižvelgiant į įvykusią diskusiją, artimiausiomis dienomis bus organizuotas darbas visoje Baltarusijos ir Lietuvos sienoje“, – agentūrai nurodė A. Lukašenkos spaudos tarnyba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Premjerės patarėjas: Baltarusijoje yra likę apie tūkstantį lietuviškų vilkikų

Premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad šiuo metu Baltarusijoje yra apie tūkstantį lietuviškų vilkikų, 400 jų yra strigę prie Šalčininkų pasienio kontrolės punkto. 

„Daug skaičių matome disponuojamų ir labai skirtingų, ir iš asociacijų. Mūsų turimomis žiniomis, yra apie tūkstantį lietuviškų vilkikų Baltarusijoje ir Šalčininkų pasienio kontrolės punkte apie 400 jų įstrigę“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio penktadienį sakė jis. 

„Mes leidžiame mūsų vilkikams grįžti, tačiau procesą blokuoja Baltarusijos pusė“, – pridūrė jis

Anot I. A. Dobrovolsko, komisijoje buvo kalbama apie evakuacinį koridorių, siekiant sudaryti lietuviškiems vilkikams sąlygas grįžti į šalį. Vis tik jis pažymi, kad siena su Baltarusija išliks uždaryta. 

„Mes, kaip kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet sieną laikome uždarytą toliau. Mes kalbame tik apie koridorių mūsų vilkikų grįžimui“, – sakė premjerės patarėjas.

„Baltarusijai tas siūlymas buvo perduotas, kad mes galėtumėme susigrąžinti savo vilkikus“, – tęsė jis. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Į viršų