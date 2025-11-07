Ataskaitą parengė Buvusių BELPOL (Baltarusijos opozicijos iniciatyva) pareigūnų asociacija ir Nacionalinė antikrizinė tarnyba (NAU), kurias įkūrė Lukašenkos kritikai ir kurios veikia tremtyje. Kaip paaiškino buvęs Baltarusijos kultūros ministras ir NAU įkūrėjas Pavelas Latuško, nuo 2020 m. taikomas „sistemingas“ požiūris į „naujos kartos lojalių piliečių“ ugdymą.
Jis sakė, kad viena iš priežasčių buvo tai, kad Baltarusijos saugumo pajėgose trūko personalo, nes jauni žmonės nenorėjo dirbti represinėse valstybės institucijose. Tad A. Lukašenkos režimas nusprendė sistemingai sutelkti dėmesį į būsimų saugumo pajėgų narių rengimą.
O nuo 2022 m. atsirado dar viena priežastis – Baltarusija rengiasi galimam karui išvien su jau Ukrainą užpuolusia teroristine Rusija. Viena iš pagrindinių priemonių yra nepilnamečių militarizavimas, kuris buvo įtvirtintas valstybinėje programoje „Gyventojų patriotinis ugdymas 2022–2025 m.“.
Savo ataskaitoje autoriai pažymi, kad šiandieninėje Baltarusijoje daugiau nei pusė mokyklos veiklos yra susijusi su karo, mirties ir savęs paaukojimo temomis. Mokiniai reguliariai lanko karines bazes ir yra supažindinami su ginklais.
Vaikai mokinami nebijoti sprogimų ir kraujo
4 valanda ryto. Girdisi sirenos, aidi šūviai. 13–14 metų paaugliai, apsirengę karinėmis uniformomis ir ginkluoti šautuvais, išbėga iš palapinių. Kai kurie atsako ugnimi, kiti pritūpia ir pribėga prie sužeistų moksleivių. Jie juos tvarsto, deda ant neštuvų ir bando perkelti į saugią vietą.
Tai ištrauka iš vaizdo įrašo, kurį galima rasti „Baltarusijos patriotai“ („Patriots of Belarus“) „Instagram“ paskyroje. „Patriotai“ yra socialinė organizacija, įkurta 2020 m. gruodžio mėn., po masinių protestų, kilusių po ginčytinų prezidento rinkimų. Organizacijos interneto svetainėje jos tikslai apibūdinami kaip „pagarbos ir pasididžiavimo Baltarusijos Respublikos valstybiniais simboliais“ skatinimas ir valstybės suvereniteto bei nepriklausomybės išsaugojimas.
„Noriu išbandyti save kaip karys“, „noriu išbandyti savo jėgas“, „noriu patirti kažką naujo“ – tai buvo kai kurie paauglių atsakymai Baltarusijos gynybos ministerijos televizijos kanale, kai jų buvo paklausta, kodėl jie dalyvauja „Patriotų“ organizuotame „iššūkyje“, kurio metu 9 ir 10 klasių mokiniai iš visos Baltarusijos skatinami patirti savo kailiu, ką reiškia būti kariu.
DW rašo, kad kiekvienais metais tokiuose karo žaidimuose dalyvauja daugiau nei 35 tūkst. Baltarusijos moksleivių. Devynerių ir dešimties metų vaikai atlieka „pionierių“ ir „medikų“ vaidmenis, o 11–14 metų vaikai mokosi šaudyti.
Vyresni mokiniai dalyvauja pratybose, pavadintose „Jaunasis erelis“, kurių metu tankas gali pervažiuoti tranšėjose esančius žmones. BELPOL atstovas Matvejus Kupreičikas sakė, kad „Iššūkio“ idėja – išmokyti jaunus žmones nebijoti šūvių, tankų, sprogimų ir kraujo.
Televizijos reportaže rodomi vaikai atrodo entuziastingi: „Šarvuotoje transporto priemonėje buvo daugiau adrenalino, ji buvo greitesnė, – sako vienas berniukas. – Bet tanke buvo daug įdomiau. Koks šarvas! Koks galingas tankas! Noriu mokytis tanko vairuotojo specialybės karo akademijoje. Tai mano didžiausia svajonė!“
Tuo tarpu viena mergaitė sako, kad „iššūkis“ sustiprino ją psichologiškai: „Yra taisyklės ir įsakymai, kurių turi laikytis, nori to ar ne. Galima daug ko išmokti.“
Grįžimas prie sovietinių karinių tradicijų
DW pažymi, kad kariniai žaidimai Baltarusijoje nėra naujiena, jie buvo plačiai paplitę dar sovietmečiu, kai kariniai instruktoriai mokyklose mokė pagrindinių karinio rengimo dalykų. Ši tradicija vėl įvesta visoje Baltarusijoje. Dauguma instruktorių yra buvę saugumo pajėgų nariai.
„Militarizacija stiprinama intensyviu ideologiniu indoktrinavimu. Mokykliniai vadovėliai reguliariai perrašomi, kad atspindėtų valdžioje esančiųjų politinę darbotvarkę. Mokyklų administracija ir švietimo institucijos priverstos sistemingai atsiskaityti prokuratūrai“, – teigiama BELPOL ir NAU ataskaitoje.
Šiam „kariniam-patriotiniam ugdymui“ skiriamos lėšos yra iš valstybės biudžeto, taip pat iš Baltarusijos fondų ir įmonių, pavyzdžiui, Prezidento sporto klubo, kuriam vadovauja Dmitrijus Lukašenka, vienas iš Baltarusijos lyderio sūnų.
