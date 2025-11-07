Pavojaus aliarmas Latvijoje: dėl didžiulio gaisro Baltarusijoje imtasi priemonių

Gaisras kilo vakar Baltarusijos įmonės teritorijoje, esančioje maždaug 100 kilometrų nuo Latvijos sienos, netoli Vakarų Dvinos (Dauguvos) kranto. Baltarusijos pusės duomenimis, degė dyzelinis kuras. Gaisrui gesinti buvo pasitelkta 17 technikos vienetų ir daugiau nei 70 gelbėtojų.
В Новополоцке загорелся НПЗ "Нафтан"
Видео МЧС pic.twitter.com/1b9NibwleGREKLAMAREKLAMA— Telegraf.news (@news_telegraf) November 6, 2025
Latvijos VVD ir Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VUGD) palaiko ryšį su Baltarusijos kolegomis. Jie teigia, kad nei dėl gaisro, nei jį gesinant upės užteršimas nebuvo nustatytas.Vis dėlto Latvijos specialistai nesikliauja vien kaimynų pareiškimais. Kartu su VUGD ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru (LVĢMC) jie atlieka vandens mėginių ėmimą ir stebėjimą. Kol kas duomenų apie užteršimą nėra nei Latvijoje, nei Baltarusijoje. Patikrinimai ir vizualiniai stebėjimai Dauguvos upės aukštupyje tęsiasi.
VVD pažymi, kad gaisrai tokiose įmonėse gali sukelti vandens taršą dėl pelenų, sudegusių dalelių ar gesinimui naudojamų cheminių medžiagų patekimo į vandenį. Retais atvejais gali būti ir cheminis poveikis iš pačios įmonės, kuris yra pavojingas vandens organizmams ir gyvūnams.
Pasienio rajonų gyventojai Latvijoje raginami išlikti budrūs. Jiems siūloma stebėti upę ir pastebėjus galimus užteršimo požymius – aliejaus plėvelės ant vandens paviršiaus, negyvų žuvų ar neįprastą kvapą – nevartoti vandens, neleisti prie jo naminių gyvūnų ir nedelsiant pranešti apie tai VVD.
