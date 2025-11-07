 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pavojaus aliarmas Latvijoje: dėl didžiulio gaisro Baltarusijoje imtasi priemonių

2025-11-07 13:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 13:38

Latvijos aplinkos apsaugos tarnyba (VVD) pradėjo tikrinti vandenį Daugavoje prie Latvijos ir Baltarusijos sienos po didelio gaisro naftos perdirbimo gamykloje „Naftan“ Novopolocko mieste. Specialistai analizuoja mėginius, kad įsitikintų, ar į upę nepateko teršalai, agentūrai LETA pranešė VVD viešųjų ryšių skyriaus vadovė Aija Jalinska.

Pavojaus aliarmas Latvijoje: dėl didžiulio gaisro Baltarusijoje imtasi priemonių (nuotr. Telegram)

Latvijos aplinkos apsaugos tarnyba (VVD) pradėjo tikrinti vandenį Daugavoje prie Latvijos ir Baltarusijos sienos po didelio gaisro naftos perdirbimo gamykloje „Naftan“ Novopolocko mieste. Specialistai analizuoja mėginius, kad įsitikintų, ar į upę nepateko teršalai, agentūrai LETA pranešė VVD viešųjų ryšių skyriaus vadovė Aija Jalinska.

REKLAMA
1

Gaisras kilo vakar Baltarusijos įmonės teritorijoje, esančioje maždaug 100 kilometrų nuo Latvijos sienos, netoli Vakarų Dvinos (Dauguvos) kranto. Baltarusijos pusės duomenimis, degė dyzelinis kuras. Gaisrui gesinti buvo pasitelkta 17 technikos vienetų ir daugiau nei 70 gelbėtojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos VVD ir Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (VUGD) palaiko ryšį su Baltarusijos kolegomis. Jie teigia, kad nei dėl gaisro, nei jį gesinant upės užteršimas nebuvo nustatytas.Vis dėlto Latvijos specialistai nesikliauja vien kaimynų pareiškimais. Kartu su VUGD ir Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru (LVĢMC) jie atlieka vandens mėginių ėmimą ir stebėjimą. Kol kas duomenų apie užteršimą nėra nei Latvijoje, nei Baltarusijoje. Patikrinimai ir vizualiniai stebėjimai Dauguvos upės aukštupyje tęsiasi.

REKLAMA

VVD pažymi, kad gaisrai tokiose įmonėse gali sukelti vandens taršą dėl pelenų, sudegusių dalelių ar gesinimui naudojamų cheminių medžiagų patekimo į vandenį. Retais atvejais gali būti ir cheminis poveikis iš pačios įmonės, kuris yra pavojingas vandens organizmams ir gyvūnams.

Pasienio rajonų gyventojai Latvijoje raginami išlikti budrūs. Jiems siūloma stebėti upę ir pastebėjus galimus užteršimo požymius – aliejaus plėvelės ant vandens paviršiaus, negyvų žuvų ar neįprastą kvapą – nevartoti vandens, neleisti prie jo naminių gyvūnų ir nedelsiant pranešti apie tai VVD.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų