  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras apie Baltarusijoje įstrigusius vežėjus: Baltarusijai perduotas sprendimas

2025-11-07 12:18 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-07 12:18

Penktadienį sušauktame Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdyje aptarta saugumo šalyje situacija bei ką daryti su Baltarusijoje įstrigusiais vežėjais.

Penktadienį sušauktame Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdyje aptarta saugumo šalyje situacija bei ką daryti su Baltarusijoje įstrigusiais vežėjais.

9

Pasak susisiekimo ministro, Juro Taminsko šiuo metu Baltarusijai yra perduotas sprendimas dėl evakuacinio koridoriaus, o vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad, gavus sutikimą iš Baltarusijos pusės, iškart bus atidarytas pasienio postas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po įvykusio NSK posėdžio susisiekimo ministras Juras Taminskas žurnalistams teigė, kad šiuo metu  su Baltarusijoje įstrigusiais vilkikų vežėjais, kurie negali grįžti į Lietuvą yra nuolat palaikomas kontaktas.

„Dabar yra atitinkamai sprendimai priimti, perduoti Baltarusijos pusei dėl evakuacinio koridoriaus. Tai artimiausiu metu matysime, kaip toliau dėliojasi“, – teigė J. Taminskas.

Tiesa, susisiekimo ministras negalėjo detalizuoti ar evakuacinis koridorius reiškia pasienio punkto pralaidumą ar kalbama ir apie Baltarusijos gilumoje esančius vilkikus. Jis nurodė, kad šį klausimą galės atsakyti vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. 

Tuo metu V. Kondratovičius žurnalistams teigė, kad reikia pradėti prie pasienio esančių vilkikų evakuaciją. 

„Bendrai situacija tikrai manau vežėjams pagerės ir, manau, artimiausiu laiku“, – sakė jis. 

Tačiau ar tam sutikimą suteiks Baltarusija, vidaus reikalų ministras tiksliai atsakyti negalėjo.

„Pasieniečiai mūsų išsiųs tokį raštą ir tada gausime iš jų atsakymą“, – komentavo vidaus reikalų ministras. 

„Sulauksime, pamatysime, bet jie irgi suinteresuoti, kad nebūtų tam tikrų kamščių arba problemų jų teritorijoje, matysime, kaip yra“, – kalbėjo V. Kondratovičius. 

Procesą blokuoja Baltarusija 

Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad siekiama, jog Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vežėjų vilkikai grįžtų per evakuacinį koridorių, tačiau procesą blokuoja Baltarusijos pusė.

„Kaip ir kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet siena laikoma uždaryta toliau. Mes kalbame tik apie koridorių savo vilkikų grįžimui ir Baltarusijai siūlymas buvo perduotas, kad galėtume susigrąžinti savuosius vilkikus“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams penktadienį sakė I. Dobrovolskas.

„Mes leidžiame savo vilkikams grįžti, bet procesą blokuoja Baltarusijos pusė“, – pridūrė Ingos Ruginienės patarėjas. 

 Šiuo metu, pasak I. Dobrovolsko, Baltarusijoje yra apie tūkstantį lietuviškų vilkikų, 400 jų yra strigę prie Šalčininkų pasienio kontrolės punkto. 

Negalima atsipalaiduoti dėl meteorologinių balionų 

Nors pastarosiomis dienomis Vilniaus oro uosto veiklos nebuvo sutrikdę iš Baltarusijos atskrendantys meteorologiniai oro balionai, I. Ruginienės patarėjas sako, kad atsipalaiduoti negalima. Pasak jo, tarnybos ir toliau išlaiko padidintą budrumą. 

„Situacija dabar yra nebloga. Atžymų arba praktiškai nefiksuojame, arba jų būna vienetai. Tačiau negalime atsipalaiduoti. Ir toliau veikia mobilios grupės. Taip pat labai gerai sąveikauja Lietuvos Karinės oro pajėgos (KOP) ir Oro navigacija, džiaugiamės tuo. Prieš savaitgalį esame pasiruošę, mobilios grupės veiks toliau“, – penktadienį po Nacionalinės saugumo komisijos (NSK) posėdžio komentavo I. Dobrovolskas. 

„Vilniaus oro uosto uždarymas buvo tik vienas (šią savaitę – ELTA), bet jis buvo nesusijęs su oro balionais. Kaip žinia, ten buvo civilinis dronas ir poveikio praktiškai nebuvo“, – dėstė jis. 

Aptarė situaciją prie pasienio su Baltarusija

„Posėdyje bus toliau aptariama situacija dėl meteorologinių balionų – įvertinta, kaip sekasi su šia problema tvarkytis ir kokių dar papildomų priemonių gali prireikti. Tuo pačiu metu bus apžvelgta bendra situacija šiuo metu ir kam reikėtų ruoštis artimiausiu laikotarpiu“, – Eltai perduotame komentare prieš posėdį teigė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Tiesa, anot jo, taip pat svarbus klausimas bus Baltarusijoje užstrigę krovininiai automobiliai, kurie nuo to laiko, kai visiškai uždaryta siena su hibridinę ataką vykdančia valstybe, negali sugrįžti į Lietuvos teritoriją.

„Taip pat bus diskutuojama, kaip efektyviausiai išspręsti klausimą dėl Lietuvoje ir Europos Sąjungoje registruotų vilkikų, kurie šiuo metu negali grįžti į Lietuvą“, – sako ministrės pirmininkės atstovas.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

as
as
2025-11-07 13:11
negaliu atsistebėti mūsų valdžios gebėjimais susikurti problemas lygioje vietoje. Ir nesvarbu kokia partija valdo.
Atsakyti
Mušk savus, kad kiti bijotu
Mušk savus, kad kiti bijotu
2025-11-07 12:57
Kontrabanda balionais užsiima kontrabandininkai. Režimas galimai kontroliuoja. Mes uždarom sienas ir nubaudžiam keliaujančius per sieną paprastus piliečius ir vežėjus. Mūsų verslas turi nuostolius. Valstybėje sumažėja pajamos. Mes ką negalėdami nubaust kontrabandininkų ir režimo baudžiam tuos kas ne prie ko. Piliečius, verslą ir save?
Atsakyti
Ju
Ju
2025-11-07 13:41
Taigi patys uzdaret siena!!! :DD Ka jus cia bandot kaltinti? JUS PATYS JA UZDARET
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
