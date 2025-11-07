 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Per Medininkų punktą plūstelėjo vilkikų banga: Baltarusija žada išleisti vilkikus per Šalčininkų postą

2025-11-07 07:52 / šaltinis: BNS
2025-11-07 07:52

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas sako, kad pastarąją parą daugiau nei 200 vilkikų įvažiavo į Lietuvą per Medininkų pasienio punktą. Jis taip pat teigia, kad Baltarusija žada išleisti įstrigusius vilkikus per Šalčininkų pasienio punktą. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

0

„Vakar buvo gautas raštas apie 19 val. iš Baltarusijos pusės, kad jie pasiruošę atidaryti tą punktą ir mes visi šiandien laukiam, kad tas punktas bus atidarytas, kalbu apie Benekonis“, – LRT radijui penktadienį sakė O. Tarasovas.

Anot jo, paskutiniais duomenimis, per Medininkų punktą pastarąją parą pravažiavo 218 vilkikų – beveik 2,5 karto daugiau, nei įprastai praleidžiama per šį postą.

„Benekonyse-Šalčininkuose, kaip buvo taip ir liko, šiek tiek virš 400 vilkikų“, – sakė O. Tarasovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

