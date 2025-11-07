Per Medininkų punktą plūstelėjo vilkikų banga: Baltarusija žada išleisti vilkikus per Šalčininkų postą

„Vakar buvo gautas raštas apie 19 val. iš Baltarusijos pusės, kad jie pasiruošę atidaryti tą punktą ir mes visi šiandien laukiam, kad tas punktas bus atidarytas, kalbu apie Benekonis“, – LRT radijui penktadienį sakė O. Tarasovas.
Anot jo, paskutiniais duomenimis, per Medininkų punktą pastarąją parą pravažiavo 218 vilkikų – beveik 2,5 karto daugiau, nei įprastai praleidžiama per šį postą.
„Benekonyse-Šalčininkuose, kaip buvo taip ir liko, šiek tiek virš 400 vilkikų“, – sakė O. Tarasovas.
