TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės atstovas: kalbame apie evakuacinį koridorių vilkikams, procesą blokuoja Baltarusija

2025-11-07 12:38 / šaltinis: BNS
2025-11-07 12:38

Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas sako, kad siekiama, jog Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vežėjų vilkikai grįžtų per evakuacinį koridorių, tačiau procesą blokuoja Baltarusijos pusė.

Šalčininkuose sulaikyti du vilkikai su daugiau nei 1 mln. vertės rūkalų kontrabanda (nuotr. Muitinės)

0

„Kaip ir kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet siena laikoma uždaryta toliau. Mes kalbame tik apie koridorių savo vilkikų grįžimui ir Baltarusijai siūlymas buvo perduotas, kad galėtume susigrąžinti savuosius vilkikus“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams penktadienį sakė I. Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes leidžiame savo vilkikams grįžti, bet procesą blokuoja Baltarusijos pusė“, – pridūrė Ingos Ruginienės patarėjas.  

Jo duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, 400 iš jų – Šalčininkų pasienio punkte, kuris uždarytas.

„Raginame taip pat dar kartą ir pačius vežėjus įsivertinti rizikas keliaujant į Baltarusiją, žinome ne pirmi metai, apie ką yra ši šalis“, – pridūrė jis.

