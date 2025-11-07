Ruginienės atstovas: kalbame apie evakuacinį koridorių vilkikams, procesą blokuoja Baltarusija

„Kaip ir kalbėjome apie evakuacinį koridorių, taip ir kalbame. Mes norime, kad Lietuvos vilkikai grįžtų į mūsų šalį, bet siena laikoma uždaryta toliau. Mes kalbame tik apie koridorių savo vilkikų grįžimui ir Baltarusijai siūlymas buvo perduotas, kad galėtume susigrąžinti savuosius vilkikus“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio žurnalistams penktadienį sakė I. Dobrovolskas.
„Mes leidžiame savo vilkikams grįžti, bet procesą blokuoja Baltarusijos pusė“, – pridūrė Ingos Ruginienės patarėjas.
Jo duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, 400 iš jų – Šalčininkų pasienio punkte, kuris uždarytas.
„Raginame taip pat dar kartą ir pačius vežėjus įsivertinti rizikas keliaujant į Baltarusiją, žinome ne pirmi metai, apie ką yra ši šalis“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!