Katalikų Mokslo Akademija stoja į kultūros protestuotojų pusę: „Susiklosčiusi padėtis nėra įprastas politinių kovų padarinys“

„LKMA vardu reiškiame solidarumą su Lietuvos visuomenėje vykstančiu Kultūros protestu ir Kultūros asamblėja. Šiuo metu valstybėje susiklosčiusi padėtis nėra įprastas politinių kovų padarinys ar laikinas demokratinių mechanizmų sutrikimas. Manipuliacijos Kultūros ministerijos pavaldumu ir kitais aukštais paskyrimais yra simptomas, bylojantis apie dramatišką pareigūnų nepajėgumą deramai veikti egzistencinių iššūkių akivaizdoje“, – rašoma akademijos pranešime.
„Valstybės Nepriklausomybė ir tautos laisvė didžiai trapi pasaulį apėmusios polikrizės situacijoje. Raginame mokslininkus ir visas akademines institucijas blaiviai įvertinti grėsmę, kurią Lietuvai kelia sandoriai su jėgomis, akivaizdžiai priešiškomis civilizacinei Valstybės tapatybei. Ginti savarankišką mąstymą, intelektą ir moralinį integralumą yra mūsų pilietinė pareiga ir akademinis pašaukimas“, – akcentuoja LKMA.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
