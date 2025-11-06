Ruginienė susitiko su profsąjungomis: aptarė mokytojų ir pareigūnų atlyginimus

„Džiaugiuosi aktyvia profsąjungų veikla ir vertingais jūsų pastebėjimais bei pasiūlymais. Tikiu, kad sutelkę jėgas produktyviose diskusijose rasime geriausius sprendimus, kurie užtikrins tiek darbuotojų, tiek darbdavių interesus“, – kalbėjo premjerė.
Savo ruožtu profsąjungų atstovai pažymėjo būtinybę tinkamas darbo sąlygas užtikrinti visiems darbuotojams, ypač dirbantiems žemiausiose grandyse. Jie taip pat dalijosi nuogąstavimais dėl suminės darbo laiko apskaitos, pareiginės algos bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymo.
Jie Vyriausybės vadovės dėmesį atkreipė ir į kolektyvinių sutarčių sudarymo, Lietuvos kalėjimų tarnybos padėties, tolimųjų reisų vairuotojų darbo sąlygų bei judėjimo per Lietuvos–Baltarusijos sieną problemas.
„Detaliai išanalizavusi profsąjungų atstovų įžvalgas Vyriausybės vadovė planuoja periodiškai rengti susitikimus tiek su profsąjungomis, tiek su darbdaviais bei ieškoti kompromisinių sprendimo būdų kylantiems iššūkiams įveikti“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame pranešime.
Ketvirtadienį vykusiame susitikime su ministre pirmininke dalyvavo Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkės pavaduotojas, Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos „Solidarumas“ generalinė sekretorė Daiva Kvedaraitė, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos teisininkas Mantas Stanžys.