  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sureagavo į Robertui Kaunui pažertą kritiką: leiskime dirbti

2025-11-04 12:31 / šaltinis: BNS
2025-11-04 12:31

Premjerė Inga Ruginienė atmeta dalies visuomenės kritiką dėl į krašto apsaugos ministrus siūlomo Roberto Kauno patirties stygiaus.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė atmeta dalies visuomenės kritiką dėl į krašto apsaugos ministrus siūlomo Roberto Kauno patirties stygiaus.

38

„Kokios mažai patirties? Turi nemažai įvairios patirties, ir vadovavimo patirties. Man atrodo, kad ta patirtis yra tikrai labai svarbi. Ir kiek žinau, tikrai jis gerai pasirodė per pokalbį su prezidentu. Man atrodo, kad nustokime vertinti žmones iš anksto, leiskime jiems dirbti ir tada pamatysime, kas vertas ir kas nevertas“, – žurnalistams Baisogaloje sakė Vyriausybės vadovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, opozicija ir dalis visuomenės sako, kad socdemų kandidatas nėra tinkamas vadovauti Krašto apsaugos ministerijai, nes neturi tam reikalingos patirties.

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Tai – vienintelė jo patirtis gynybos srityje.

Sudarė „neblogą įspūdį“

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis anksčiau teigė, kad R. Kaunas pokalbio su prezidentu metu jam sudarė „neblogą įspūdį“.

Šalies vadovas sprendimą dėl R. Kauno skyrimo ministru žada pateikti šią savaitę.

R. Kaunui pirmadienį susitinkant su prezidentu, apie 70 žmonių S. Daukanto aikštėje protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą.

Protesto organizatoriai Prezidentūros kanceliarijos darbuotojams įteikė kreipimąsi, kuriame prašoma neskirti R. Kauno ministru dėl jo patirties stokos.

Naujo krašto apsaugos ministro prireikė iš pareigų atleidus premjerės I. Ruginienės pasitikėjimą praradusią D. Šakalienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Laikas suprasti
Laikas suprasti
2025-11-04 12:52
O kur tau konservai pasivaideno ? Kas siandien valdzia ? Is ko reikia siandien reikalauti rezultatu ?
Atsakyti
Senasis Rozalijus
Senasis Rozalijus
2025-11-04 12:46
Kaip bebūtų liūdna, tačiau rimčiausiai iš visos, aciprašant, vyriausybės, atrodo Kondratovičius ir Tamašūnienė...
Atsakyti
Kaip cia bus
Kaip cia bus
2025-11-04 12:49
MP atejo i valdzia ir mokosi dirbti. Busimasis gynybos ministras irgi mokinsis.Kiek dar tokiu yra? Ne valdzia o vaiku darzelis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
