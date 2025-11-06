 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvusi „darbietė“ Kačinskaitė-Urbonienė tapo Ruginienės patarėja

2025-11-06 09:41 / šaltinis: BNS
2025-11-06 09:41

Buvusi Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė paskirta premjerės Ingos Ruginienės patarėja, BNS ketvirtadienį patvirtino ministrės pirmininkės atstovas spaudai.

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė (Irmantas Gelūnas/Fotobankas)

Buvusi Darbo partijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė paskirta premjerės Ingos Ruginienės patarėja, BNS ketvirtadienį patvirtino ministrės pirmininkės atstovas spaudai.

10

Pasak Igno Dobrovolsko, buvusi politikė paskirta premjerės patarėja švietimo klausimais. Ji darbą pradėjo trečiadienį.

35-Ių I. Kačinskaitė-Urbonienė praėjusioje kadencijoje dirbo Seimo nare, anksčiau dukart buvo išrinkta į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji nuo 2010 metų priklausė Darbo partijai, tačiau iš jos su keliais senbuviais pasitraukė pernai, reaguodama į dar vieną su buvusiu „darbiečių“ lyderiu Viktoru Uspaskichu susijusį ikiteisminį tyrimą.

Pasitraukdama iš partijos I. Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad ketina užbaigti praėjusiojo Seimo kadenciją parlamentarės pareigose, o po to sieks judėti „jau naujomis kryptimis“.

Šiemet buvusi politikė žiniasklaidai pareiškė Seime patyrusį seksualinį priekabiavimą iš vyresnio kolegos, kurio ji neįvardijo.

Joo
Joo
2025-11-06 10:15
Labai tiks ir sutars su Saša Broku mistiniais ezoteriniais klausimais. Vyriausybė labai skysta.
Atsakyti
Ha ha
Ha ha
2025-11-06 10:18
Čia jau panašu į komediją. Socdemai gal visai savais nepasitiki? Prisimenu, kaip šita veikėja neva susigraudinusi verkė, bet nenustojo savęs filmuoti, rodė savo jautrią pusę tsakank. Čia gal tais klausimais ir paradinės?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
