Buvusi „darbietė“ Kačinskaitė-Urbonienė tapo Ruginienės patarėja

Pasak Igno Dobrovolsko, buvusi politikė paskirta premjerės patarėja švietimo klausimais. Ji darbą pradėjo trečiadienį.
35-Ių I. Kačinskaitė-Urbonienė praėjusioje kadencijoje dirbo Seimo nare, anksčiau dukart buvo išrinkta į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.
Ji nuo 2010 metų priklausė Darbo partijai, tačiau iš jos su keliais senbuviais pasitraukė pernai, reaguodama į dar vieną su buvusiu „darbiečių“ lyderiu Viktoru Uspaskichu susijusį ikiteisminį tyrimą.
Pasitraukdama iš partijos I. Kačinskaitė-Urbonienė sakė, kad ketina užbaigti praėjusiojo Seimo kadenciją parlamentarės pareigose, o po to sieks judėti „jau naujomis kryptimis“.
Šiemet buvusi politikė žiniasklaidai pareiškė Seime patyrusį seksualinį priekabiavimą iš vyresnio kolegos, kurio ji neįvardijo.
