TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Popovienė: kultūros viceministrai parinkti derinant su premjere

2025-11-05 12:49 / šaltinis: BNS
2025-11-05 12:49

Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog šią savaitę darbą pradėjusių trijų kultūros viceministrų ieškojo kartu su premjere Inga Ruginiene.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, jog šią savaitę darbą pradėjusių trijų kultūros viceministrų ieškojo kartu su premjere Inga Ruginiene.

4

„Komanda buvo formuojama kartu su premjere“, – trečiadienį žurnalistams tikino ji.

R. Popovienė antradienį paskyrė tris kultūros viceministrus – Anną Kuznecovienę, Renatą Kurmin ir Aleksandrą Broką,

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis sulaukė žiniasklaidos dėmesio dėl darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu. Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams, tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.

Pati R. Popovienė tikino į minimą situaciją įsigilinti nespėjusi. Jos teigimu, A. Brokas, be kita ko, į pareigas paskirtas, nes „bendrauja su kultūros bendruomene bei išmano tuos dalykus, kurie yra aktualūs“.

Valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad dėl viceministrų skyrimo tarėsi visa valdančioji koalicija.

Nepaisant suformuotos viceministrų komandos, Kultūros ministerija nuo spalio 3 dienos neturi nuolatinio vadovo. Ministro kandidatūrą turinti pateikti premjerė pati susidariusią situaciją vadina nenormalia.

R. Popovienė sakė nedalyvaujanti paieškos procese, bet teigė besitinkinti, jog neužilgo naujasis ministras bus paskirtas.

„Mano pagrindinis tikslas, kad pagrindiniai darbai, kurie yra susiję su biudžetu, su Vyriausybės programos priemonių plano įgyvendinimu, su kitais strateginiais klausimais, kurie yra svarbūs, kad jie nesustotų (...) ir tą mes ir darome su ministerijoje dirbančia komanda“, – aiškino ji.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimt ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

