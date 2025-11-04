Kultūros bendruomenė piktinasi: be ministro paskirti viceministrai – „politinis absurdas“

„Šiandien Kultūros ministerijoje, kurioje nėra ministro, buvo paskirti viceministrai – tai dar labiau išryškino politinį absurdą, kuriame atsidūrė kultūros valdymas“, – feisbuke antradienį rašė Kultūros protesto asamblėja.
„Asamblėjos iniciatyvinė grupė nepritaria tokiam iškreiptam procesui, kai politinė komanda buriama be aiškios atsakomybės, nežinant, kas bei kokiais kriterijais ją formavo“, – teigiama pranešime.
Kultūros ministerija antradienį pranešė, kad nepaisant laisvos jos vadovo kėdės, darbą pradeda viceministrai Aleksandras Brokas, anksčiau šias pareigas užėmusi Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.
Juos į pareigas paskyrė švietimo ministrė Raminta Popovienė, laikinai einanti kultūros ministrės pareigas.
Kultūros bendruomenės atstovų teigimu, toks žingsnis kelia pavojų demokratijai ir mažina visuomenės pasitikėjimą institucijomis.
„Laikome šį sprendimą pavojingu demokratinei tvarkai. Jis pažeidžia politinio pasitikėjimo principus, kelia abejonių dėl skaidrumo ir menkina visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis. Tai, ką šiuo metu stebime, yra tik darbo imitacija ir procesų vilkinimas, o ne realus problemos sprendimas“, – teigiama pranešime.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors LSDP galiausiai nutarė perimt ministeriją iš aušriečių, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
Nuolatinio vadovo ministerija neturi mėnesį, o opozicija įtaria, kad paieška užtrunka, nes „Nemuno aušra“ daro jai įtaką.
Anot premjerės Ingos Ruginienės atstovo, Kultūros ministerijos politinė komanda skiriama anksčiau už ministrą dėl susiklosčiusios specifinės situacijos.
Tuo metu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis BNS antradienį sakė, kad dėl viceministrų skyrimo tarėsi visa valdančioji koalicija.
