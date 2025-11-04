 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenė piktinasi: be ministro paskirti viceministrai – „politinis absurdas“

2025-11-04 12:46 / šaltinis: BNS
2025-11-04 12:46

Kultūros ministerijoje darbą pradėjus trims viceministrams, kultūrininkai reiškia nepritarimą šiems paskyrimui ir politinės komandos formavimo procesą vadina iškreiptu ir absurdišku.

Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila

Kultūros ministerijoje darbą pradėjus trims viceministrams, kultūrininkai reiškia nepritarimą šiems paskyrimui ir politinės komandos formavimo procesą vadina iškreiptu ir absurdišku.

REKLAMA
8

„Šiandien Kultūros ministerijoje, kurioje nėra ministro, buvo paskirti viceministrai – tai dar labiau išryškino politinį absurdą, kuriame atsidūrė kultūros valdymas“, – feisbuke antradienį rašė Kultūros protesto asamblėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Asamblėjos iniciatyvinė grupė nepritaria tokiam iškreiptam procesui, kai politinė komanda buriama be aiškios atsakomybės, nežinant, kas bei kokiais kriterijais ją formavo“, – teigiama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Kultūros ministerija antradienį pranešė, kad nepaisant laisvos jos vadovo kėdės, darbą pradeda viceministrai Aleksandras Brokas, anksčiau šias pareigas užėmusi Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.

REKLAMA

Juos į pareigas paskyrė švietimo ministrė Raminta Popovienė, laikinai einanti kultūros ministrės pareigas.

Kultūros bendruomenės atstovų teigimu, toks žingsnis kelia pavojų demokratijai ir mažina visuomenės pasitikėjimą institucijomis.

„Laikome šį sprendimą pavojingu demokratinei tvarkai. Jis pažeidžia politinio pasitikėjimo principus, kelia abejonių dėl skaidrumo ir menkina visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis. Tai, ką šiuo metu stebime, yra tik darbo imitacija ir procesų vilkinimas, o ne realus problemos sprendimas“, – teigiama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

Nors LSDP galiausiai nutarė perimt ministeriją iš aušriečių, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati I. Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuolatinio vadovo ministerija neturi mėnesį, o opozicija įtaria, kad paieška užtrunka, nes „Nemuno aušra“ daro jai įtaką.

Anot premjerės Ingos Ruginienės atstovo, Kultūros ministerijos politinė komanda skiriama anksčiau už ministrą dėl susiklosčiusios specifinės situacijos.

Tuo metu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis BNS antradienį sakė, kad dėl viceministrų skyrimo tarėsi visa valdančioji koalicija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Popovienė: kultūros viceministrai parinkti derinant su premjere (4)
Ignas Algirdas Dobrovolskas. ELTA / Andrius Ufartas
Premjerės patarėjas: Kultūros ministerijos politinė komanda formuojama pirmiau dėl specifinės situacijos (3)
Kultūros bendruomenės protestas dėl kandidato į kultūros ministrus ir šios ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“. ELTA / Žygimantas Gedvila
Prieš „Nemuno aušrą" pasisakantys kultūrininkai rengia 5-ąją Kultūros asamblėją (13)
Kultūros ministerija, Saulius Spurga (tv3.lt koliažas)
Kodėl Lietuva dar neturi kultūros ministro? (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Senis
Senis
2025-11-04 12:52
Nėra tokios organizacijos, kaip "Kultūros bendruomenė". Eina jie visi nx. Apsišaukėliai.
Atsakyti
o
o
2025-11-04 12:55
kas ta chaltūros bendruomenė? Kas jai atastovauja? Gal Tapinas? Kodėl kie kišasi į vyriausybės darbą? Ir koks tiesioginis jų darbas, už kurį gauna atlyginimą?
Atsakyti
lietuvis
lietuvis
2025-11-04 12:58
Eikiš škt, raudonųjų konservatnikų propagandos tarnų asamblėja!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų