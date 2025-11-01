 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija dalijasi naujausia žinia dėl Kultūros ministerijoje galimai paimtų duomenų

2025-11-01 15:29 / šaltinis: BNS
2025-11-01 15:29

Atlikusi aplinkybių patikslinimą, policija nepradės ikiteisminio tyrimo dėl buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

Ignotas Adomavičius / BNS Foto

Atlikusi aplinkybių patikslinimą, policija nepradės ikiteisminio tyrimo dėl buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

1

„Dėl jūsų minimo atvejo nenustatytos aplinkybės, leidžiančios pagrįstai matyti, kad padaryta nusikalstama veika, (...) todėl ikiteisminis tyrimas nepradėtinas“, – BNS šią savaitę teigė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplinkybių patikslinimą pareigūnai pradėjo po Generalinės prokuratūros pavedimo spalio pradžioje.

Toks pavedimas duotas atsižvelgus į viešoje informacinėje erdvėje paskelbtą informaciją, kad nenustatyti asmenys Kultūros ministerijoje galimai vykdė neteisėtus veiksmus, susijusius su informacijos ir kitų duomenų kopijavimu iš ministerijos darbuotojų kompiuterių, kitų skaitmeninių laikmenų.

Kaip BNS informavo policija, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų įtarti, kad buvo atliktas neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas.

Dėl šios situacijos į teisėsaugą kreipėsi trys Seimo opozicinės partijos.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų seniūnai Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento (VSD) prašė išsiaiškinti, ar „nebuvo pažeisti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, prarasta arba neteisėtai įgyta tokia informacija“.

Anot opozicijos atstovų, neteisėtai gautais duomenimis gali būti manipuliuojama ir grasinama prieš „Nemuno aušrą“ protestuojantiems kultūrininkams, kilti rizika jautriai informacijai pasiekti nedraugiškas šalis.

Kaip rašė BNS, po politikų kreipimosi VSD paprašė Kultūros ministerijos atlikti tyrimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimo, galimo įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo.

Politikai į teisėsaugą kreipėsi po to, kai visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, kad su I. Adomavičiumi po Kultūros ministerijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš darbuotojų kompiuterių rinko informaciją.

Pats I. Adomavičius dėl A. Tapino teiginių sako kreipęsis į teisėsaugą bei visuomenininką kaltina šmeižtu.

I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę. Po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3-iąją atsistatydino iš pareigų.

Kultūrininkai toliau reikalauja, kad ministerijoje nedirbtų jokie „Nemuno aušros“ atstovai, nes šios politinės jėgos vadovavimas esą kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Šią savaitę socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad netrukus bus patvirtinti trys kultūros viceministrai, kurių nė vienas nebus „aušrietis“.

